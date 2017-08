Escola Ribeirão organizou festividade de integração em homenagem ao Dia dos Pais

A Escola Municipal do Campo Ribeirão organizou mais uma vez a festa tradicional na escola, no último sábado, 12, em homenagem ao Dia dos Pais e a integração da comunidade, que contou com a participação de toda a comunidade escolar e de moradores da Iaco Agrícola.

A festa foi organizada pela direção da escola, Vânia Quirino e Lucas Rodrigues, e conjunto com a APM, Associação de Pais Mestres. Além das lindas apresentações dos alunos, havia barracas de pastel, espetinho, caldo, cachorro quente, bebidas e um empório com doces variados produzidos pelos funcionários da escola e pais de alunos.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Educação parabenizam toda comunidade do Campo, a APM, a Iaco e as empresas que contribuíram para que a realização do evento fosse possível.

Pedra Branca

A direção e a Associação de Pais e Mestres da Escola do Campo Pedra Branca estão organizando o 2º Almoço do Dia dos Pais. O evento acontecerá neste domingo, 20, às 11h, na Escola Municipal Pedra Branca.

Toda comunidade que quiser participar do evento, pode entrar em contato com a secretaria de Educação, através do telefone (67) 3562-1385, e falar com Vânia Quirino ou Lucas Rodrigues. O valor do almoço é de R$ 20,00, dando direito a um churrasco completo.