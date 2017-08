Dia D da Campanha Agosto Lilás contou com palestra e blitz educativa

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social e Câmara de Vereadores promoveram na última quarta-feira, dia 16 de agosto o dia D da Campanha Agosto Lilás, que, tem por objetivo sensibilizar a população sobre a violência doméstica e familiar contra mulheres e também divulgar a Lei Maria da Penha( Lei nº 11.340/2016).

No período matutino, houve uma palestra com a Promotora de Justiça da Comarca de Chapadão do Sul Dra. Fernanda Proença de Azambuja, e também com a psicóloga do CREAS e Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres de Chapadão do Sul, Katiusce Martins Nogueira que mencionaram os tipos de violência sofrida pelas mulheres e os índices alarmantes dessas agressões.

A Promotora também parabenizou a atual gestão pela implantação do CREAS no município e mencionou a necessidade de se fazer um trabalho de conscientização com a sociedade.

“Precisamos trabalhar com a população para desconstruir conceitos culturais que existem bem presentes na sociedade” comentou.

No período vespertino, a equipe do CREAS juntamente com CRAS, Conselho Tutelar e Polícia Militar, fizeram um pit stop onde entregaram panfletos e fizeram orientações sobre a violência doméstica e familiar contra as mulheres.

A Campanha Agosto Lilás acontece durante o mês de agosto, porém as ações serão desenvolvidas durante o decorrer do ano.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas -MS

