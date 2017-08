Chapadão do Sul participou do JEMS em três categorias esportivas: Natação, Judô e Ciclismo

Chapadão do Sul participou do JEMS, Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul, entre os dias 11, 12 e 13 de agosto em Campo Grande, em três categorias esportivas: natação, ciclismo e judô.

Natação

Na natação, além de Chapadão do Sul estavam participando, Campo Grande, Corumbá, Dourados e Maracaju.

A equipe sul-chapadense tinha na equipe técnica as professoras Alessandra Dutra e Andrieli Moretti, além da estagiária Paula Graça. Os atletas que disputaram foram: Ágata Franco, Eduarda Vieira, Maria Lopes, Marjori de Oliveira, Thais Lobo, Taila Lerner, Maria Pedro, Gustavo da Silva, Gustavo Gerônimo, Thobias Rotini, Luis Mazon, Fábio Pereira Filho e Kaiky de Queiroz.

Na Classificação geral Chapadão do Sul ficou em 4º lugar geral com a equipe Masculina e em 4º lugar com a equipe feminina.

Judô

No judô, Chapadão do Sul ficou em 13º lugar na classificação geral da categoria masculina e 12º na categoria feminina. Vale ressaltar que Chapadão do Sul levou seis atletas para participar da competição, comandados pelo sensei Fabricio Cardoso.

Na categoria feminina Ana Meneghin foi a 5ª colocada, Caiani da Silva ficou com a 7ª posição e Sara Araújo na 8ª posição. Na categoria masculina Wallifer dos Santos ficou em 5º lugar, Gabriel Alexandre na 7ª posição e Thiago Garcia na 8ª.

Ciclismo

No ciclismo, o jovem atleta de apenas 13 anos, Kawãh David obteve a classificação para os Jogos Escolares da Juventudade, competição nacional, na categoria de 12 a 14 anos. A etapa nacional acontece entre os dias 12 a 21 de setembro em Curitiba.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte parabenizam todos os atletas e servidores envolvidos, que juntos colaboram para o desenvolvimento esportivo de Chapadão do Sul.

