Chacina em fazenda no Sudoeste Goiano deixou três mortos

Três trabalhadores rural foram assassinados em uma fazenda no município de Turvelândia, no Sudoeste Goiano.

As vítimas foram identificadas como Moacir José Ferreira Dias, 62 anos, Carlos Antônio dos Santos, 52 anos e Roberto Diogo dos Reis, 56 anos. De acordo relato de familiares das vítimas, os três homens deixaram a sede da fazenda na tarde desta terça-feira (15), em uma caminhonete para realizar manutenção em uma máquina agrícola dentro da área da fazenda.

Os três funcionários não retornaram para a sede e preocupados os familiares saíram em busca e os encontraram mortos com sinais de execução. Dois corpos estavam do lado de fora da caminhonete o outro dentro do veículo. Eles foram mortos a tiros.

Alguns indícios mostram a possibilidade que o autor ou autores do crime podem ter conversado com as vítimas antes de cometer o crime. Outra suspeita é de crime tenha sido executado por pessoas que conhecia as vítimas.

O veículo estava ainda com o motor ligado quando foi encontrado. Existe a informação que duas pessoas suspeita foram vista na região no momento em que as vítimas saíram da fazenda.

O triplo homicídio mobilizou uma equipe da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Policiais militares comandados pelo Major Jeovaldo estão dando suporte às policias Civil e Técnico Científica para tentar identificar a autoria e motivação do crime.

Com informações de Ely Nogeira

Fotos: Raio Tupi FM Porteirão

