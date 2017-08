Workshop Musical Cordas e Contos, de Marcelo Loureiro, para alunos sul-chapadenses foi um sucesso

Em um clima musical e ao mesmo tempo de aprendizagem, o músico Marcelo Loureiro trouxe para as crianças sul-chapadenses que participam do Projeto Música e Arte, Banda Municipal ou Centro Sócio Educativo Nossa Senhora das Graças, conhecimento musical regional, valorizando a cultura do Estado do Mato Grosso do Sul.

O evento que aconteceu na tarde de ontem, 15, no Conviver, contou com a presença de mais de 100 espectadores, que tiveram uma oportunidade ímpar de saber mais sobre diversos instrumentos, como até mesmo a Harpa Paraguaia, uma das marcas da música fronteiriça.

O Workshop foi direcionado para as crianças envolvidas em projetos musicais do município. Por meio do Projeto FIC – Fundo de Investimentos Culturais, do Governo do Estado, o município de Chapadão do Sul foi um dos selecionados entre 10 municípios contemplados do Mato Grosso do Sul, presenteado com o Projeto Workshop Musical “Cordas e Contos”.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte agradecem o Governo do Estado por essa ação que colaborou para o desenvolvimento musical dos jovens sul-chapadenses. Essa ação, reflete a parceria existente entre o Governo Estadual e Municipal em busca do pleno desenvolvimento e progresso de Chapadão do Sul.

Na ação, estavam presentes o secretário de Cultura e Esporte Wander Viegas, secretário de Educação Guerino Perius, secretária de Assistência Social Maria das Dores, diretora de Cultura Joelita Martins, coordenadora do Projeto Música e Arte Janaina Apis, maestro da Banda Municipal Wanderlan Ferreira, interventor Marcelo Bexiga, vereador Vanderson Cardoso e vereador Professor Cicero.

WorkShop

Marcelo Loureiro pretende desenvolver nas aulas o gosto musical dos alunos, inserindo a música folclórica, regional e de raiz no repertório, resgatando a cultura de nosso Estado e introduzindo no aprendizado musical a harpa paraguaia, um instrumento pouco valorizado, mas que é uma das marcas da música fronteiriça.

Durante as oficinas os alunos conhecerão mais sobre os instrumentos de corda, como violão, viola caipira, harpa e sobre a tecnologia midi, ouvirão sobre técnicas para os instrumentos, dicas posturais e muita música.

1ª Cidade

Chapadão do Sul foi a primeira cidade a receber o projeto, entre as 10 contempladas. No dia 15 de agosto aconteceu em Chapadão do Sul; 16 de agosto em Rio Verde; 22 de agosto em Porto Murtinho; 23 de agosto em Jardim; 29 de agosto em Maracaju; 30 de agosto em Ponta Porã; 31 de agosto em Bela Vista e 6 de setembro em Campo Grande.

