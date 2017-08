Paraíso das Águas recebe a 5ª Etapa do Campeonato Estadual de Motocross neste final de semana

A Federação Sul Mato-Grossense de Motociclismo juntamente com a Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer e Coordenação de Esportes vai realizar no próximo fim de semana, a 5ª Etapa do Campeonato Estadual de Motocross em Paraíso das Águas.

O evento acontece nos dias 19 e 20 de agosto no Clube Comunitário de Paraíso das Águas com entrada franca.

As categorias que irão disputar o campeonato são: MX1, MX2, MX3, MX4 e MX5; MX Nacional, MX 150cc, MX65cc e MX50cc.

Segue programação do evento:

Sábado- 19 de agosto- 13 horas: Treinos Livres.

Domingo- 20 de agosto- 07 horas: Treinos Livres

Domingo- 20 de agosto- 12 horas: Competições

A 5ª Etapa do Campeonato Estadual de Motocross tem o apoio da Secretaria Municipal de Planejamento e Fomento ao Desenvolvimento, Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana e Secretaria Municipal de Saúde.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

Comentários