Escola Ribeirão recebeu material para curso profissionalizante de elétrica predial

Na noite de ontem, 15, foi realizada a entrega do material para o curso profissionalizante oferecido pela E. M. Ribeirão, uma parceria entre a Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Educação e a Iaco Agrícola.

Na entrega estavam presentes o secretário de Educação, Guerino Perius, e o representante da Iaco Edson Rocha.

O secretario aproveitou o momento, da entrega do material do curso profissionalizante na EJA, para agradecer a parceria que existe entre a Iaco e a Prefeitura e também para relatar a intenção da Secretaria de Educação em aumentar a oferta de cursos profissionalizantes no futuro.

Os presentes, receberam o kit que tinha entre os objetos: chave de fenda, martelo, alicate, serra, trena, limpa contato e outros objetos referente ao trabalho de elétrica predial.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza a ação e o empenho da Secretaria de Educação e da Iaco e também a participação dos alunos que buscam conhecimentos e aperfeiçoamento profissional.

