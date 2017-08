Chapadão do céu sediou Encontro Regional de Turismo Pegadas no Cerrado

O encontro ainda recebeu a palestra “Cidades criativas: desenvolvimento para o turismo”, com o mestre Décio Coutinho e a entrega de 12 certificados de cadastramento no Ministério do Turismo – CADASTUR e um delicioso “Coquetel com Turismo”.

Este importante encontro tem o intuito de sugerir e planejar ações que desenvolvam o turismo na região Pegadas no Cerrado, composta por 13 municípios do sudoeste goiano.

“Temos muitas belezas no nosso município para serem visitadas, além disso o turismo gera reconhecimento, renda, oportunidades, geração de empregos, estrutura entre outros benefícios.” Declara Marlene Azevedo.

Luciano Guimarães, Coordenador de Estruturação de Destinos Turísticos da Goiás Turismo, apresentou o Novo Mapa do Turismo Brasileiro e a Categorização dos Destinos. Atualmente 83 municípios estão no Mapa do Turismo de Goiás, e apenas os que estiverem cadastrados no mapa brasileiro que poderão receber recursos da União.

Para a próxima reunião do Fórum, ficou definida a data de 26 e 27 de setembro de 2017, na cidade de Serranópolis.

Veja aqui mais fotos do encontro.