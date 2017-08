Carreta atropela ciclista em cima a faixa de pedestre

No início desta manhã dois acidentes de trânsito foram registrados em Chapadão do Sul.

O primeiro acidente ocorreu por voltas das 06hs30, na avenida Oito, envolvendo um caminhão que faz a coleta das caçambas de lixo e um Renault.

O motorista do caminhão diminuiu a velocidade para fazer o contorno na avenida e não percebeu a aproximação do veículo de passeio que não conseguiu frenagem a tempo e colidiu lateralmente na traseira do caminhão. Foram registrados apenas danos materiais.

Por volta das 10 horas, o motorista de uma carreta carregada, subia pela Avenida Dois, quando não respeitou a faixa de pedestre e bateu em um ciclista que fazia a travessia sobre a faixa. O ciclista somente não foi esmagado pela carreta porque pulou a tempo da bicicleta.

O transito em Chapadão do Sul é preocupante, há necessidade urgente de serem revistos algumas mudanças e acrescentadas algumas normas, para que o número de acidentes, em médias 03 por dia, seja drasticamente reduzido.

