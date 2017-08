Caminhão Nossa Energia está em Figueirão

Nesta semana está em Figueirão o Caminhão da Energia. É um projeto da Energisa que tem como objetivo disseminar o uso racional e seguro de energia elétrica, utilizando como suporte um veículo totalmente equipado e adaptado para atividades de Eficiência Energética: o caminhão Nossa Energia. A unidade móvel também pode se transformar em palco para apresentações ou em laboratório completo, com diversas atividades e experiências sobre consumo consciente de energia.

Ações educativas com as escolas: no caminhão são realizadas palestras educativas e interativas para estudantes com vídeos, debates e apresentação de estudos com experimentos científicos. O foco é trabalhar a conscientização sobre o uso correto, racional e seguro da energia.

O caminhão Nossa Energia estará dia 16/08 na Escola Municipal, dia 17/08 na Escola Estadual e no dia 18/08, às 17:00h na praça da Igreja, onde será apresentada a peça teatral “O Inimigo Invisível“, com o Grupo Aplausos, e ainda haverá o sorteio de dez geladeiras para beneficiários

Evento para o público – No último dia de atividades, no município visitado, a Energisa realiza um evento para o público, levando informações à população. As atividades educativas são realizadas no caminhão Nossa Energia que se transforma em um palco interativo. Além disso, os participantes concorrem a refrigeradores com Selo Procel de Economia de Energia.

*Assecom PMF

