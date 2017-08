AGEHAB realizará atendimento do Programa Morar Legal em Alcinópolis

Nos dias 18 e 19 de agosto, a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul – AGEHAB, em parceria com a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizará uma força-tarefa para regularização da situação contratual dos beneficiários dos imóveis já entregues no município.

A reunião acontecerá no salão do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), das 13h às 19h no dia 18 e a partir das 8h no dia 19 de agosto. O objetivo do encontro é tratar de assuntos referentes às Leis Estaduais 4.715/2015 – Morar Legal Recuperação de Créditos e 4.857/2016 – Morar Legal Regularização de Contratos, além da coleta de assinatura dos beneficiários titulares que não tenham assinado os contratos desta Agência de Habitação na época da entrega dos imóveis.

Mais informações na Secretaria Municipal de Assistência Social ou pelo telefone 3260-1120.

*Assecom PMA

