Time de Voleibol Infanto Feminino de Chapadão do Céu é tricampeão Goiano nos Jogos Escolares

No dias 10 a 14 de agosto, aconteceu na cidade de Anápolis o campeonato regional de voleibol dos Jogos Escolares 2017.

Na ocasião a equipe infanto feminino (até 14 anos) da Escola Dona Amélia, ganhou a medalha de ouro, pela 3ª vez consecutiva, tornando tricampeã neste campeonato e representando o estado de Goiás na etapa nacional, que neste ano, acontecerá em Curitiba no mês de setembro.

O time Juvenil Masculino (até 17 anos) da Escola Frutos da Terra, também se destacou e recebeu a medalha de bronze pelo 3º lugar nesta etapa estadual

A Prefeitura de Chapadão do Céu, através do Prefeito Rogério Graxa, parabeniza as equipes destaques e ainda ressalta que o esporte pode mudar vidas e pessoas, e é por isso que nosso município acredita e investe.

Em depoimento nas redes sociais, o Professor dos times de Voleibol de Chapadão do Céu, José Fiorani, faz um agradecimento.

“Agradeço a Deus, obrigado Senhor por nos dar tanta honra, Glórias a Deus!! Agradeço prefeito municipal Rogério Graxa, ao Secretário de esportes Jair da Lenha, a secretária de educação Léa Rohrig Rigodanzo, a direção da escola Escola Dona Amélia e ao superintendente de esportes Terrinha… Agradeço aos senhores pais pela confiança em meu trabalho, agradeço aos meus amigos (as) que estiveram torcendo para nossas equipes e para meu trabalho, obrigado! Agradeço aos meus alunos atletas que ajudam no dia a dia na preparação das equipes através dos treinamentos! Agradeço aos meus queridos alunos (as) que de forma brilhante elevaram o nome do município de Chapadão do Céu através do voleibol, tenho muito orgulho de vocês! Por fim quero dizer que ser campeão é bom, ser bi campeão é bom demais, mais ser tricampeão Goiano escolar é melhor ainda!! Que venha o Brasileiro ( Curitiba PR)! Chapadão do Céu, pelo terceiro ano consecutivo representando o estado de Goiás no campeonato nacional escolar!”.

