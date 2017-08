Projeto Buscando Novos Sonhos retoma as atividades e está com inscrições abertas para aulas de Esporte, Dança e Robótica

O projeto escolar Buscando Novos Sonhos, que tem por objetivo promover a educação, o esporte e a cultura em Costa Rica – MS está com inscrições abertas para os alunos da REME – Rede Municipal de Ensino.

De acordo com a secretária de Educação professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral, o projeto oferece novas vagas totalmente gratuitas para crianças e adolescentes matriculados da REME. São turmas de Basquete, Balé, Banda Municipal (Fanfarra), Aulas de Dança, Futebol de Campo, Futsal / Futebol Society, Jiu Jitsu, Violão e Lego Robótica.

“O único que não há vagas é o Projeto Florestinha”, explicou a Profª Me Manuelina Martins ao informar que os interessados em fazer as aulas devem procurar a secretaria das escolas para realizar as matrículas. “Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida das nossas crianças, já que a prática de atividades traz benefícios para a saúde de todos”.

De acordo com o coordenador do Programa Buscando Novos Sonhos Alaércio Guimarães, as atividades já iniciaram, por isso, ele ressalta a importância dos interessados efetuarem suas matriculas o quanto antes.

“O Projeto Buscando Novos Sonhos é de fundamental importância, pois oferece mais uma opção de aprendizado as nossas crianças, pois trabalha a formação esportiva e a importância das atividades físicas e seus benefícios. É um projeto que inclui e fomenta o desenvolvimento e o acesso gratuito à atividade esportiva para nossos alunos”, enfatizou Alaércio Guimarães.

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa, idealizador do projeto, enfatiza a importância do Buscando Novos Sonhos na construção de uma cultura de esporte dentro do município. “Foi por meio do projeto que pudemos reconhecer novos talentos nos esportes, na dança, na cultura, na música, etc. As crianças podem desenvolver as atividades do projeto gratuitamente e com toda a qualidade garantida pela orientação do corpo docente”, salientou.

Confira abaixo a tabela com as atividades disponíveis, o local, dia e horário de cada uma: