Prefeitura de Chapadão do Céu informa sobre declaração do imposto Propriedade Territorial Rural (ITR) 2017

O prazo para a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) relativo ao exercício de 2017 vai de 14 de agosto a 29 de setembro. São obrigados a declarar, entre outros, a pessoa física ou jurídica proprietária, titular do domínio útil ou possuidora a qualquer título; um dos condôminos (quando o imóvel pertencer a várias pessoas); e o inventariante, em nome do espólio (enquanto não for concluída a partilha).

O imposto é anual. Para o cálculo é utilizada uma alíquota que varia de acordo com a área da propriedade e o seu grau de utilização, sendo utilizado para isso o Valor da Terra Nua (VTN).

Segue abaixo as informações sobre o Valor da Terra Nua – VTN do município de CHAPADÃO DO CÉU-GO para o ano de 2017.

ANO Lavoura aptidão boa Lavoura aptidão regular Lavoura aptidão restrita Pastagem Plantada Silvicultura ou Pastagem Natural Preservação da Fauna ou Flora 2017 R$ 7.115,75 R$ 5.271,30 R$ 3.689,53 R$ 2.576,67 R$ 1.915,77 R$1.230,06

http://www.chapadaodoceu.go.gov.br/invistaaqui/assets/ourLaws/20170811114535.pdf

