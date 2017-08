Prefeitura continua trabalhando na zona rural de Alcinópolis

Com o objetivo de garantir a melhor trafegabilidade, acesso de veículos, escoamento da produção de nossa região e um transporte escolar mais seguro, a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Obras, continua com o trabalho de recuperação das estradas vicinais.

O serviço compreende a abertura dos trechos mais estreitos, limpeza das laterais para o escoamento da água, patrolamento e cascalhamento dos trechos mais críticos e manutenção de locais onde os maquinários da Prefeitura não apareciam há anos.

O prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, o secretário municipal de Obras, Enivaldo Cândido Taveira, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Valdeci Passarinho, percorreram as regiões das Fazendas Passarada, Vó Nicinha e Alabama, supervisionando o trabalho. “Lá é uma região de muita areia e estamos revestindo essa areia com um material mais firme e resistente”, explicou o secretário.

As ações de manutenção das estradas vicinais serão um trabalho contínuo da administração municipal e estão sendo realizadas nos quatro cantos do município para garantir mais qualidade de vida à população do campo. “Nossa área rural é muito extensa e requer um esforço constante para que possamos deixá-la em boas condições de tráfego”, ressaltou o prefeito Dalmy.