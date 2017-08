Estadual Série B terá apenas três equipes em 2017

Foi realizado na manhã desta terça-feira (15) o arbitral para o Campeonato Sul-mato-grossense Série B 2017. Apenas três equipes enviaram seus representantes e confirmaram presença na competição que começa em outubro.

De acordo com as primeiras informações, o Operário de Dourados, que já havia realizado inscrição com antecedência, ganhou a companhia de Misto de Três Lagoas e Sena de Nova Andradina.

Ubiratan, que vinha negociando uma parceria com a TNY Sports, e ainda o Maracaju sinalizaram com a possibilidade de disputar, mas ficaram de fora. Itaporã, ainda punido pela desistência da Série A em 2016, retorna apenas no próximo ano e o Cene segue afastado do futebol profissional.

Dessa forma, a competição deve acontecer em um triangular com turno e returno onde os dois primeiros garantem o acesso para a Série A 2018 nos lugares dos rebaixados deste ano: Ivinhema e Serc. Já o terceiro ficará no aguardo por alguma desistência para também participar da elite.

*Gazeta MS

