Durante velório em Chapadão do Sul, homens tentam agredir policiais com canivete e militares agem com balas de borracha

No final da noite da última segunda-feira (14) chegou ao conhecimento da Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul a informação de que alguns indivíduos estavam em um veículo, na frente a Capela do Cemitério, promovendo desordem durante um velório.

Diante das informações, foi realizada uma abordagem no local, onde o grupo de homens se recusaram a serem revistados, mesmo após repetidas ordens.

Nesse momento, I.C.S, de 20 anos, avançou para cima dos policiais com um canivete, sendo necessário o uso de arma não letal.

Mesmo após a ação da polícia, o rapaz ainda continuou tentando agredir os militares, sendo incitados por mais três homens que estavam juntos.

Por isso, foi necessário o uso da força policial para contê-los.

No total, foram encaminhando para a delegacia mais 3 pessoas, sendo elas E.C.S, de 23 anos, D.E.F.L, de 23 anos, além do rapaz que tentou agredir os policiais com canivete.

As autoridades estão seguindo com os procedimentos conforme a lei.

Fonte: MS Todo Dia

