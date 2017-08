Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Malu afirma a Edgar que Bóris quer acabar com a escola. Lica diz aos alunos que eles podem mudar a opinião dos pais. Malu pede a Clara para ajudá-la na reunião de pais e mestres. Josefina reclama da demora na finalização da obra na escola. Dóris faz um acordo com Tato. Keyla vai falar com Tato, mas leva um fora e discute com K2. Luís conta a Marta que Clara brigou com ele por causa de Malu. Roney insiste que Keyla ligue para Deco. Clara pressiona Guto para ficar contra Lica e Tina na reunião. Ellen tenta estudar com Fio. Das Dores exige que Tato volte para a escola. Edgar chega para a reunião, e todos questionam sua presença.

NOVO MUNDO

Chalaça garante a Joaquim que Domitila será desmascarada. Ferdinando se recusa a ficar com Greta. Cecília vai ao mercado de escravos e Amália tenta acalmá-la. Vitória passal mal durante a noite e Thomas não deixa Anna cuidar da filha. Leopoldina tenta ajudar Libério. Ferdinando afirma a Diara que não quer mais viver com ninguém. O ministro Howard aparece de surpresa à casa de Thomas. Cecília decide falar com Sebastião. Jacira tenta ensinar as índias a lutarem para salvar os homens da aldeia. Francisco entrega dinheiro a Domitila para pagar a chantagem de Benedita. Peter e Amália cuidam de Vitória. Joaquim entrega a Dom Pedro as cartas escritas por Domitila. Chalaça aparece no solar, e Domitila se desespera. Joaquim conta o plano de Chalaça para Leopoldina. Dom Pedro decide ir escondido até o solar e ouve a conversa entre Domitila e Chalaça.

PEGA PEGA

Júlio acusa Antônia de pensar só em sua carreira. Antônia avisa a Júlio que ele deverá pagar pelo crime que cometeu. Maria Pia e Malagueta se entregam à paixão e dormem juntos. Prazeres passa mal ao saber da prisão de Júlio. Malagueta informa a Timóteo que Júlio não contará à polícia que ele participou do roubo. Evandro diz a Mônica que ela não pode aparecer na janela, por causa dos repórteres e curiosos que vão surgir na vila. Mônica faz as malas e sai da vila de forma discreta. Nelito conforta Antônia. Luiza e Sandra Helena discutem e saem no tapa. Eric afirma a Antônia que quer pegar todos os envolvidos no roubo e se coloca à disposição para ajudar a polícia. Sandra Helena coloca tinta vermelha nos vidros de shampoo do carrinho de Tânia e provoca uma reclamação geral de hóspedes no hotel. Tânia conta a Douglas que alguém quer prejudicá-la. Mônica procura Malagueta. Júlio fica surpreso ao saber, pelo advogado, que sua mãe pagou a fiança para soltá-lo. Arlete pede perdão a Júlio.

A FORÇA DO QUERER

Zeca é levado por um policial, e Erica fica aflita. Ivana enfrenta Irene. Ritinha vai para a casa de Edinalva. Zeca tenta explicar para o agente federal o único problema que teve com a polícia. Joyce recebe flores de Leandro. Silvana defende Bibi da difamação de Heleninha. Erica avisa a Abel e Nazaré sobre a prisão de Zeca. Jeiza afirma a Alan que ganhará o cinturão de MMA. Eugênio e Irene seguem para o aeroporto. Joyce entra no avião, senta-se ao lado de Eugênio, e Irene fica atordoada. Zeca presta esclarecimentos sobre algumas fotos que o policial lhe mostra. Erica conta para Abel qual é a acusação que pesa sobre o filho dele. Edinalva e Ritinha ficam aliviadas quando descobrem o motivo da prisão de Zeca. Joyce se reconcilia com Eugênio, e Irene fica furiosa. Silvana pede a Simone para bloquear todos os jogos que estiverem em seu computador. Elvira aparece no baile funk, e Bibi a coloca no camarote. Zeca é levado para um presídio. Erica informa a Alan sobre a prisão de Zeca, e o treinador decide não contar nada para Jeiza. Ruy e Ivana recebem uma foto de Joyce e Eugênio juntos. Dantas comenta com Eurico que podem ter descoberto o culpado pelo incêndio no restaurante. Elvira volta do baile funk, e Heleninha se surpreende. Dantas diz a Caio que foi Bibi quem ateou fogo no restaurante.

OS DIAS ERAM ASSIM

Rimena fica abalada com a notícia sobre Lucas. Valentim conta a Renato que não quer sair em missão com a mãe. Kiki não aceita que Alice desmoralize Vitor. Vitor grita com Lucas por elogiar Renato. Cora ofende Alice. Nanda reclama por Caíque criticar Rudá. Vera fala para Renato que compreende a atitude tomada por Alice. Laura percebe o incômodo de Rimena em ver Gustavo com Cátia. Serginho vê Amaral saindo de seu quarto secreto e comenta com Natália, Cátia e Gustavo. Vitor manda Amaral sumir com uma pessoa que pode comprometer a idoneidade da Amianto. Domingos discute com Renato o caso clínico de Nanda. Lucas é carinhoso com Alice. Gustavo pede para ir com Ernesto encontrar um informante que trabalhou para a repressão. Laura e Cátia percebem os olhares de Rimena para Gustavo. Cora implora para Amaral ajudar Vitor. Vitor não gosta de ver Alice vestida com a camisa de Renato. Rimena se recusa a falar com Laura sobre seus sentimentos por Gustavo. Cátia reclama de Rimena para Gustavo. Vitor invade o ateliê de Alice e destrói tudo.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

Rubéns diz ao Baldomero que já sabe que é seu filho e diz que guarda uma grande mágoa dele por ter abandonado sua mãe quando soube que ela estava grávida. Cesário se nega a lutar com Gabriel. Tobias sequestra Santinha e ameaça se vingar da garota caso ele continue se negando a lutar. Frida diz a Caetana que tem certeza de que Maciel matou o Manuel e acrescenta que elas terão que fingir que não desconfiam de nada senão serão as próximas vítimas. Josefa pergunta a Maria Madalena como vai seu casamento e se surpreende quando ela diz que Maciel tem um temperamento muito difícil e que as vezes duvida que tenha tomado a decisão certa ao se casar com ele. Lucília, de forma irônica, comenta com Caetana que ela e Rosália tem algo familiar e que Rosália se parece tanto com Frida que poderiam ser mãe e filha. Ela comenta também quem se isso fosse verdade talvez Josefa não permitisse que seu sobrinho se casasse com Frida. Otávio diz a Ana Cristina que seu avô lhe disse o nome de seu pai e pergunta se ela gostaria de saber. Rogério também pergunta a Ana Cristina se ela gostaria de conhecer o seu pai. Otávio e Rogério perguntam a Ana Cristina se ela quer saber o nome de seu pai. Ela, chorando, diz que não. Tobias obriga Cesário a lutar com Gabriel para salvar Santinha e ele diz ao Gabriel que não deve se sentir orgulhoso da vitória pois só lutou para salvar a vida da Santinha. Preocupada com a possibilidade de Lucília comentar que ela é filha de Rosália, Frida pressiona Otávio para se casem no dia seguinte, caso contrário, cumprirá a ameaça de ir embora levando o menino. Ana Cristina diz ao Marcelino que seu filho se chamará João Manuel em homenagem a seu avô.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Montserrat conta a Alessandro porque bateu o carro e diz que foi ameaçada por José Luiz. Adolfo fica preocupado ao saber que Ezequiel não está morto. Ezequiel pede a José Luiz que o ajude a deixar o país e em troca revelará a identidade do Escorpião, o braço direito de Pedro Medina. José Luiz, com a intenção de desmentir Montserrat, pede a Renato que afirme que durante a tarde estiveram juntos em seu escritório. Renato quer saber se está acobertando Pedro Medina e ele diz que não. Alessandro procura José Luiz e exige que pare de assediar sua esposa pois quase provocou uma tragédia. Ele nega que estava dirigindo o veículo e afirma que estava com Renato, mas este não confirma a história e diz a Alessandro que não estava com José Luiz. Ezequiel fica chocado ao ver Pedro Medina ameaçando Carlota com uma arma.

CARINHA DE ANJO

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITE

Kerem está ficando cada vez mais próximo de Sherazade e isso deixa Bennu irritada. Onur e Yasemin começam a procurar os causadores do escândalo. Melek se esforça para negar o amor de Zafer. Onur faz uma coletiva para falar sobre o escândalo. Onur e Kerem discutem bastante. Kerem conta algo muito importante para Bennu. Para não ser vista como culpada, Yasemin conta coisas importantes para Onur sobre Yale. Melek tenta fugir do amor de Zafer, mas não consegue.

NOVELAS DA RECORD

OS DEZ MANDAMENTOS

Joquebede olha incrédula para o filho e desmaia diante da emoção de tê-lo visto. Bakenmut captura o assaltante e lhe corta a garganta, temendo que ele entregasse o plano de Ramsés. Moisés fica penalizado ao ver a cena, mas Bakenmut diz que ele era um homem perigoso. Miriã socorre Joquebede e as duas ficam emocionadas ao se lembrarem do encontro com Moisés. Nefertari fica preocupara ao ouvir de Paser que Ramsés não aceitará um não como resposta ao seu pedido de casamento. Henutmire convida Hur para um passeio pelo Nilo e diz que ele tem sido um bom amigo. Disebek os vê juntos e fica enciumado. Leila se nega a ir para o palácio com Uri e ele diz que não permitirá que ela veja Bezalel, deixando-a desesperada. Ele a olha com carinho e não resiste, dando-lhe um beijo apaixonado. Moisés se lembra da serva misteriosa que o visitou na prisão e tem um estalo, desconfiando que ela seja sua verdadeira mãe. Moisés mente para Henutmire e diz que não deseja mais saber sobre sua família hebreia. Uri fica mexido com o beijo e pede a Leila que aceite seu pedido para ficar no palácio. Leila diz que ficará uns dias e depois voltará com Bezalel para a vila. Apuki comemora o fim das obras e diz a Judite que o rei ficará impressionado com seu trabalho. Uri conta para Joquebede que Moisés pensa que sua verdadeira mãe está morta e a deixa em choque. Ele diz que Moisés anda preocupado com sua verdadeira família e que isso pode ser um risco para eles. Num dá uma represália em Arão e diz que seu plano de sabotar a obra irá prejudicar muitos inocentes. Disebek diz a Henutmire que Moisés desconfia que Joquebede é sua verdadeira mãe e que ele pretende procurar por ela. Henutmire se desespera e diz a Disebek que eles têm de achar um modo de impedi-lo. Disebek ordena que Bakenmut vá novamente atrás de Joquebede. Moisés sonha com flashes do rosto de Joquebede e acorda muito assustado.

BELAVENTURA

Pietra está tensa diante de Jacques, que a impede de passar. Jacques pede a Pietra que o leve até Severo e ela disfarça. Enrico diz a Bartolion que sabia que conhecia Pietra de algum lugar. Gonzalo analisa o pergaminho com o desenho da caixa, diante de Fernão. Fernão paga Gonzalo e pede sigilo. Enrico vai à procura de Pietra e é orientado por Bartolion para que tome cuidado. Carmona diz a Cedric que foi até Valedo e Marion contou algo sobre seu passado que a deixou confusa. Severo está no furioso no quarto de Marion e diz a Leocádia que ele é tratado como morto. Ele revela que quer retomar seu posto de volta. Dulcinéa está exausta, mas limpa o chão com afinco. Acallon surge e tira o pano da mão dela e diz vai ajudá-la. Dumas visita Tamar que continua doente. Pietra vai até a casa de Bartolion e pede que a ajude em como abrir a caixa. Falstaff encara Accalon após ele limpar todo o chão com Dulcinéa. Leocádia conversa com Arturo e diz que seu pai está vivo. Severo sai de trás de uma cortina e os dois se abraçam. Severo pede ao filho que mantenha o segredo do encontro deles. Enrico e Otoniel estão diante de Jacques. Cedric também está presente. Otoniel diz a Jacques que fará uma reunião para decidir se Jacques continua à frente da guarda no período de busca por Severo e Jacques jura lealdade a Otoniel. Enrico encara Jacques. Carmona comemora com Nodier e diz que logo Jacques estará fora de Belaventura. Eles se distraem e a charrete cai em um lamaçal. Tácitus carrega Carmona nos ombros e ela esperneia. Marion pede proteção a Otoniel caso ele esteja vivo e que poderá se vingar dela e de Jacques. Marion abraça Otoniel e o beija. Bartolion diz a Enrico que encontrou com Pietra e ela quer vê-lo. Pietra diz a Severo que vai entrar no castelo de Belaventura.

O RICO E LAZARO

Edissa tenta se esquivar do rei, mas Nabucodonosor ordena que ela o obedeça. Darice não tem coragem para matar Shamiran. Sammu-Ramat manda Rabe-Sáris sair de seu quarto e é ameaçada por Zabaia. Fassur tenta se livrar de Elga. Neusta discute com Nitócris. Amitis autoriza a entrada das servas na piscina do harém. Zabaia chantageia Sammu. Evil e Arioque falam sobre o comportamento do rei. Aspenaz encontra Nabonido e avisa que Daniel deseja vê-lo. Rabe-Sáris mente para Nebuzaradã sobre a noite anterior. Daniel pede a ajuda de Nabonido e Evil para acabar com a crueldade no tratamento aos escravos. Naomi diz que é preciso manter a fé. Evil-Merodaque diz que está do lado dos hebreus. Nabucodonosor pede para Edissa ajudá-lo a tomar banho. Gadise é amparada por Aspenaz. Asher conta sobre seu passado para Aksumai. Nabonido também diz apoiar Daniel. Joana vê Fassur se aproximando e se afasta. Oziel olha Dana com desejo. Fassur se antecipa às falas de Elga e diz que ela pretende se casar. Amitis chega ao quarto do rei e ordena que Edissa se retire. Beroso encontra Isaque, pai de Malca. Eles conversam sobre Zac. Joana agradece pelas lãs dadas por Zac. Nabonido conversa com Nitócris e ela diz que Daniel não pode tentar dominar o reino. Rabe-Sáris encontra Nebuzaradã e diz que Zac não é mais noivo de Joana. Joana acolhe algumas pessoas miseráveis na casa de Ravina. Talita e Samira costuram roupas para o enxoval. Sammu-Ramat propõe um casamento para Darice. Enquanto cuida dos pobres e necessitados em sua casa, Ilana escuta batidas na porta. Ela se assusta ao se deparar com Nebuzaradã e Rabe-Sáris.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

