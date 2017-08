Acidente no centro de Chapadão do Sul deixou duas pessoas feridas

Um motociclista, sem habilitação e com documentos do veículo vencidos, provocou um acidente no cruzamento da Rua 13 com a Avenida 06, no centro de Chapadão do Sul.

O motociclista identificado como Lourival dos Santos, 52 anos, não obedeceu a sinalização de pare e adentrou na avenida colidindo lateralmente em um VW Golf, Branco. O motorista do Golf, Rodolfo ainda tentou evitar a colisão, subindo na calçada.

Lourival e uma mulher identificada como Carol que estava de corona, ficaram feridos, foram socorridos pelos Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal.

A Policia esteve no local e recolheu a Moto Honda Biz, para o pátio do quartel.

