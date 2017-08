Últimas vagas para treinamento de Gestão de Pessoas e Equipes, que começa hoje, 14

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA, em parceria com SEBRAE/MS e Associação Comercial e Empresarial – ACE, iniciam nesta segunda feira (14), o treinamento com consultoria, “Gestão de Pessoas e Equipes” que terá como objetivo fazer com que o empresário aprimore a capacidade de gestão dos recursos humanos a fim de manter, desenvolver e atrair talentos. A Capacitação terá foco em trabalhar a retenção de talentos e desenvolvimento de equipes.

A gestão de pessoas tem sido cada vez mais trabalhada com atenção pelas empresas. Ter uma equipe de funcionários satisfeitos, felizes e motivados pode trazer benefícios ao empreendedor, que terá melhores resultados. Administrar uma equipe com qualidade diferencia a empresa dos seus concorrentes. Ao escolher as pessoas certas para exercer cada função, o empreendimento torna-se mais eficaz e produtivo, ganhando melhorias capazes de alavancar os negócios positivamente.

O evento contará com seis encontros e terá como conteúdo:

Encontro 1 – O sistema de gestão de pessoas.

Encontro 2 – Sistemas de remuneração e provisão de pessoas.

Encontro 3 – Seleção, desempenho e retenção de talentos.

Encontro 4 – O trabalho em equipe e a percepção humana.

Encontro 5 – A comunicação interpessoal e os conflitos em uma equipe.

Encontro 6 – O empresário como um coach da equipe.

Restam apenas quatro vagas com o valor de investimento de 180 reais, podendo a empresa inscrever até dois participantes. O curso será realizado das 18h30 ás 22h30, contará com 24 horas de carga horária e dará direito a duas horas de consultoria in loco para as empresas participantes.

Inscrições e mais informações podem ser obtidas na Sala do Empreendedor, pelo telefone 3562-1821 ou pelo email: saladoempreendedor@chapadaodosul.ms.gov.br, e também na Associação Comercial e Empresarial pelo telefone 3562-1887.

*Assecom PMCS

