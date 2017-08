Sicredi é destaque em rankings nacionais

Novamente, o Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,5 milhões de associados e atuação em 21 estados brasileiros – é destaque em rankings anuais das revistas Exame e Época Negócios, duas das mais importantes publicações do País. As divulgações dos resultados ocorreram em eventos realizados em São Paulo nos dias 7 e 8 de agosto.

Na Melhores & Maiores 2017, anuário da revista Exame, o Sicredi foi incluído em categorias gerais de mercado e em 14 indicadores setoriais da edição especial. Na categoria 200 Maiores Grupos, a instituição financeira cooperativa figurou na 46ª posição, apresentando um salto de 17 posições na comparação com o ano anterior, quando ocupou a 63ª colocação.

Pelo sexto ano consecutivo, o Banco Cooperativo Sicredi, instrumento de acesso das cooperativas de crédito do Sicredi ao mercado financeiro, manteve sua colocação no 3ª lugar em Crédito Rural. Entre os 100 Maiores Bancos da América Latina por Patrimônio figura em 96º lugar. Já entre os 50 Maiores Bancos por Patrimônio, no contexto nacional, ocupa, novamente, o 38º lugar e subiu de posição em Depósito em Poupança (de 8ª para 7ª), Empréstimos e Financiamentos (de 11ª para 8ª), Crédito Imobiliário (de 14ª para 12ª) e Total do Ativo Ajustado (de 15ª para 12ª). Também marcou presença nos indicadores de Crédito Pessoa Jurídica Total (12º), Crédito para Médias Empresas (6º), Crédito Pessoal (14º), Emissores de Cartão de Crédito (5º), Riqueza Criada por Empregado (16º), Receita de Intermediação Financeira e Serviços (14º) e Correntistas (13º). A gestora de recursos do Sicredi também é destaque no indicador Gestores de Fundos de Investimentos, em 14º lugar.

Já no ranking Época Negócios 360º, publicado anualmente pela revista, o Sicredi subiu 40 posições na categoria 300 Melhores Empresas, de 118ª posição para 78ª, está entre as Melhores da Região Sul (9ª) e em Bancos, da 5ª para 4ª posição. Além disso, figura na categoria 100 Maiores Bancos ocupando o 11º lugar por ativo total. O Sicredi aparece ainda entre os Maiores Bancos por Lucro Líquido, por Patrimônio Líquido (ambos em 7º lugar) e por Depósitos (6º).

Na análise das dimensões do setor financeiro, o Sicredi se destaca em Governança Corporativa (do 2º para 1º lugar), Práticas de RH (3º), Desempenho Financeiro (5º) e Responsabilidade Socioambiental (5º).

O Sicredi também foi ranqueado, em junho deste ano, pelo Anuário Finanças Mais e Broadcast Projeções como a segunda instituição financeira na categoria Bancos – Financiamentos. No ranking publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, a instituição financeira cooperativa apresentou evolução em ativo total, patrimônio líquido, total de crédito, receita de serviços, entre outros indicadores.

*Assessoria

Comentários