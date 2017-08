Rodeio de Aniversário de Paraíso das Águas terá Canto da Terra e a dupla Luís Goiano e Girsel da Viola

Acontece entre os dias 28 de setembro e 01 de outubro, em frente ao salão paroquial, o 1º Rodeio do Aniversário de Paraíso das Águas.

No sábado, dia 30, o público que estiver prestigiando o evento poderá desfrutar do show do grupo Canto da Terra, e, no domingo, quem vai se apresentar e colocar toda a população para dançar é a dupla sertaneja: Luís Goiano e Girsel da Viola.

O 1º Rodeio de Aniversário de Paraíso das Águas será realizado através de uma parceria entre Federação de Rodeio de Mato Grosso do Sul, Fundação de Cultura, Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas e Câmara Municipal .

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

Comentários