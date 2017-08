Prefeitura de Alcinópolis vai apresentar Relatório da Gestão Fiscal do 1º Semestre de 2017 em audiência pública

Invocando os princípios da transparência e da publicidade que regem a administração pública, no dia 15 de agosto, a partir das 9 horas, na Câmara Municipal, a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, vai realizar audiência pública para apresentação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO 3º Bimestre de 2017 e o Relatório da Gestão Fiscal – RGF do 1º Semestre de 2017 do Executivo e Legislativo municipal em cumprimento a LC 101/2000.

A divulgação é prevista em lei e tem sanções severas para o agente contador e a instituição pública que não fizer a apresentação. Na audiência os relatórios serão pormenorizados e todos os munícipes estão convidados. “A participação dos cidadãos é importante, pois os assuntos discutidos refletem as demandas da população”, disse o prefeito Dalmy Crisóstomo.