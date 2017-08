Prefeito Ivan recebe lideranças do Assentamento Mateira

O Prefeito Municipal de Paraíso das Águas, Ivan da Cruz Pereira(Xixi) recebeu em seu gabinete, na tarde de sexta-feira, dia 11 de agosto a presidente da Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Mateira, Claudete Aparecida Lopes; o presidente da Cooperativa Coopramat , Genoir Biazus e o 1º gestor da Associação, Hélio Alves da Silva.

Na ocasião, foram discutidos assuntos relacionados ao Dia de Campo, que será realizado no Assentamento no dia 11 de novembro, e terá como tema o cultivo de hortifruti.

O chefe do executivo se colocou à disposição dos moradores para a realização do evento, e mencionou que dará todo o suporte necessário para o Dia de Campo e, ressaltou ainda que o Poder Executivo vai honrar suas responsabilidades assumidas no início da gestão.

“ Temos o comprometimento em apoiar os agricultores da economia familiar do Assentamento Mateira assim como das demais pequenas propriedades rurais do município e estamos trabalhando para cumprir todos os nossos compromissos firmados em 2016 com os produtores rurais”, finalizou o Prefeito.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

