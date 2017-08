Durante reunião em Costa Rica, Pecuarista e Sindicatos formam comissão para criação da Cooperativa de Carnes Beef Norte

Produtores rurais da região norte de Mato Grosso do Sul formaram no último sábado (12), durante uma reunião em Costa Rica, um Grupo de Trabalho para agilizar a criação da cooperativa de carne bovina. Esse é mais um passo no processo iniciado este ano pelo prefeito de Figueirão Rogério Rosalin e que pretende culminar na Beef Norte MS, que vai produzir, abater e negociar carne de qualidade.

Antônio Silvério, diretor secretário do Sindicato Rural de Camapuã foi nomeado presidente do Grupo, durante a reunião que aconteceu no fim de semana em Costa Rica. Ele ficará responsável por coordenar os estudos necessários em relação a cooperativa.

Entre as estratégias definidas na reunião, está o estreitamento com a cooperativa Aurora, que atua em São Gabriel do Oeste. Além de uma visita a uma cooperativa paranaense. “Só para a produção de hambúrguer a cooperativa Aurora tem a demanda de 10 mil unidades de dianteiro, por mês”, justifica o presidente do Sindicato Rural de São Gabriel do Oeste, Júlio Bortolini, ao sugerir a aproximação.

O diretor do Sindicato Rural de Figueirão Gilmar Miranda e o prefeito do município, Rogério Rosalin, guiou a pauta referente as cooperativas, cobrando ações efetivas pelos pecuaristas. “Há muita conversação e poucas ações concretas. Precisamos nos unir para conseguirmos um estudo de viabilidade adaptado para a região Norte, que leve em consideração a qualidade e o volume da produção local”, destaca Rosalin.

“Estamos no momento de agregar conhecimento para tomar decisões. Temos o registro de empresários a fim de investir e pecuaristas com produção acima da média para formar uma cooperativa de sucesso, ou, em outro caso, nos tornarmos o braço de uma cooperativa já existente”, relata o presidente nomeado Antônio Silvério.

Participaram da reunião representantes do Sindicato Rural de Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes, Alcinópolis, Costa Rica, Camapuã, Figueirão e Chapadão do Sul.

Fonte: CG News / Fotos: Hilton Bulhões

Comentários