Curso Técnicas em Açúcar e Álcool começa no próximo dia 16

Acontece no próximo dia 16 de agosto, em Paraíso das Águas o curso “Técnicas em Açúcar e Álcool”, realizado pelo Instituto Vitae em parceria com a Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Planejamento e Fomento ao Desenvolvimento.

São 57(cinquenta e sete) alunos que estarão aprendendo as técnicas para atuar no controle e na supervisão dos processos tecnológicos da produção de açúcar e álcool e subprodutos. O curso acontecerá na Escola Municipal Professora Lizete Rivelli Alpe- Pólo, em Paraíso das Águas.

As orientações de como acontecerá as aulas(conteúdo programático, provas, entre outros) aconteceu no dia 05 de agosto na Sala do Empreendedor.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

Comentários