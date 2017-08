Carro que bateu em moto de empresário era dirigido por comerciária de Chapadão do Sul

Um trágico acidente de trânsito acabou por ceifar a vida do empresário de Chapadão do Sul, João Roberto Fernandes Júnior, o João da Inviolável, neste domingo (13).

Ele retornava de Costa Rica com a sua moto, uma Harley AD Deluxe e chocou-se frontalmente com um VW Gol, dirigido pela comerciária, que trabalha em Chapadão do Sul, Kerley Marion. No carro estava ainda o filho de Kerley.

Após o acidente, ocorrido na MS 306, entre Chapadão do Sul e o Pouso Frio, Kerley prestou atendimento ao empresário, que ficou caído no meio da pista com fratura exposta do fêmur, a espera de atendimento dos Bombeiros. A princípio Kerley nada sofreu, mas ela foi conduzida para a Fundação Hospitalar de Costa Rica, em estado de choque, onde ficou internada para observação, já o seu filho sofreu fratura em um pé.

Kerley falou com João ainda na pista. Ele teria dito para ela ficar tranquila, que tirasse a moto da rodovia, para evitar novo acidente e que posteriormente os dois resolveriam tudo, em um gesto de conciliação.

Após entendimento dos dois, acionamento dos Bombeiros, João ainda falou ao telefone celular e ficou aguardando atendimento, enquanto Kerley foi levada para Costa Rica.

A proprietária do comércio em que trabalha Kerley disse que está sendo muito difícil para todos que direta e indiretamente acabaram se envolvendo nesse episódio tão triste. Em respeito à família e a toda a sociedade de Chapadão do Sul, a loja está fechada nesta segunda-feira (14).

Um investigador de Polícia informou que o procedimento agora será ouvir Kerley em depoimento para o inquérito policial, para então se saber o que de fato ocorreu, ou o que provocou o acidente.

Familiares de João confirmaram que o corpo deve chegar a Chapadão do Sul por volta das 11 horas. Ocorre o velório por aproximadamente duas horas, em seguida será transladado de avião para Luziânia, Brasília, onde será cremado, possivelmente ainda hoje (14).

Fonte: Jovemsulnews (Norbertino Angeli)

