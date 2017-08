Vendaval com chuva derruba árvores e destelha casas no sudoeste do MS

A chuva chegou com força na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. O tão esperado alívio ao tempo seco aconteceu em Porto Murtinho e em Bela Vista – cidades, respectivamente, a 431 km e 322 km de Campo Grande.

Em Bela Vista, conforme o apurado pela reportagem, a chuva aconteceu à tarde e não foi tão forte, mas vento acabou derrubando algumas árvores. Além disso, também choveu granizo.

Já em Porto Murtinho, além da queda de árvores, casas foram destelhadas. Segundo o Corpo de Bombeiros local, a região mais afetada foi a perto do dique para contenção de enchentes.

Além disso, parte da cidade ficou sem energia elétrica durante à tarde, já que houve rompimento de cabos da rede. À noite, houve um apagão geral, mas aos poucos o fornecimento se restabeleceu.

Dados da estação meteorológica automática do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indicam que os ventos, por volta das 14h e 15h, se aproximou dos 55 km/h em Porto Murtinho.

Entre 16h e 17h, houve uma queda de 9°C – caindo de 31°C para 21°C – na temperatura média verificada. A umidade relativa do ar atingiu a marca de 78% às 19h. No momento, chove na cidade, mas sem ventania.

Já no lado paraguaio da fronteira, em Carmelo Peralta, houve mais estragos, inclusive com um barco de pequeno porte afundando e tombamento de barco de pescas, devido o vendaval. A torre da área Alto Paraguai também caiu e a cidade também ficou sem fornecimento de energia elétrica.

Nyelder Rodrigues, Campo Grande News

Comentários