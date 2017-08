Queda de fio de energia provoca incêndio em pastagem

A equipe dos Bombeiros de Chapadão do Sul, com apoio da IACO conseguiu controlar um incêndio ocorrido por volta das 11 horas desta manhã, no sitio Bela Vista, que fica no Projeto Sucuriú, no municipio de Paraíso das Águas e que teve 40 hectares de pastagem queimados, devido ao rompimento de um feio monofásico de energia, que deu origem ao incêndio.

A equipe da IACO disponibilizou 03 caminhões pipas e com a ajuda do tratar da fazenda, conseguiram conter o fogo, apesar da forte ventania que está sobre a região.

