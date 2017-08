Pneus estoura e carro capota com 04 ocupantes

No início desta manhã um veículo Toyota E”tos, com quatro vítimas, capotou em frente ao aeroporto municipal, no KM 87 da MS 306, na saída para Cassilândia.

O veículo pertence a uma empresa identificada como Grupo ABZ porteira inteligente. As causas do acidente foi um pneu estourado. Tudo indica que o pneu era remold.

A equipe de Bombeiros que fez o atendimento removeu as vítimas para o Hospital Municipal, onde todos estava consciente e orientados, apenas um que tinha um ferimento mais na mão.

