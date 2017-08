João da Inviolável não resiste e morre em Campo Grande

O empresário João Roberto Fernandes Júnior (Joãozinho da Inviolável), que sofreu um grave acidente no final desta manhã, na MS 306, perto da fazenda Pouso Frio, em Chapadão do Sul, ao colidir com sua moto de frente em outro veículo, que fez uma ultrapassagem irregular, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito em Campo Grande.

A confirmação da sua morte foi feita no inicio desta noite, pela equipe médica de Campo Grande.

Segundo informações Joãozinho da Inviolável, teve uma parada cardiorrespiratória já no Hospital e apesar de todo esforço ele não resistiu.

João da Inviolável está em Chapadão do Sul há aproximadamente dez anos. Ele é especialista em segurança particular e com Lucimar Felipini montou a franquia da Inviolável, empresa de segurança.

Além da esposa Lucimar, João deixa um filho, de outro relacionamento.

