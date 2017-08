Empresário João da Inviolável sofreu acidente na MS 306

No final da manhã deste domingo, 13 de agosto, o empresário João Foberto Fernandes Júnior, o João da Inviolável sofreu um grave acidente de moto na MS-306, no sentido Pouso Frio a Chapadão do Sul, distante 30 Km da cidade.

João voltava de Costa Rica, quando naquele trecho da rodovia um carro branco teria entrado na contramão e provocado o acidente. A moto que João pilotava, uma Harley AD Deluxe bateu de frente com o veículo. A moto e João ficaram caídos sobre a pista e o carro desceu o aterro da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou ao local encontrou João no meio da pista com fratura exposta do fêmur esquerdo, com suspeita de fratura na pélvia (bacia) e várias escoriações pelo corpo. Ele estava consciente e orientado.

João foi levado para o Pronto Socorro do Hospital Municipal, onde neste momento passa por atendimento.

A Polícia Militar de Chapadão do Sul ainda não tinha chegado ao local no momento da remoção da vítima e os Bombeiros não souberam informar que carro que se envolveu no acidente e quem o conduzia.

