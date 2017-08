Coluna Roberto Costa

LIDERANDO I – Pesquisa do Ipems para o jornal Correio do Estado aponta o ex-governador André Puccinelli em primeiro lugar na corrida sucessória. Puccinelli retornaria ao Parque dos Poderes se a eleição fosse hoje.

**

LIDERANDO II – De acordo com os números divulgados, André levaria pequena vantagem sobre os dois virtuais concorrentes. Ele teria 25,64% das intenções de voto, seguido por Odilon, com 22,47%, e Azambuja, com 21,83%.

**

IPEMS I – Em outra pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), em 48 municípios, indicou o favoritismo do ex-prefeito de Campo Grande Nelsinho Trad (PTB) numa eventual disputa ao Senado.

**

IPEMS II – Nelsinho seria eleito hoje com 42,99% das intenções de voto. A segunda vaga ficaria, em tese, com o ex-governador e deputado federal José Orcírio dos Santos, o Zeca do PT, com 30,53%.

**

PROTESTO – Quem foi que disse que eu autorizei candidatos a vereador, prefeito, deputado estadual e federal, governador, senador e presidente da República a meter a mão no meu dinheiro para bancar campanha política?

**

ABSURDO – Se não houver mobilização contra a excrescência do Fundo Partidário constituído com o dinheiro do contribuinte, inacreditavelmente R$ 3,6 bilhões irão alimentar a compra de voto.

**

VORACIDADE – O desgoverno do presidente Michel Temer gastou tanto dinheiro à toa para se manter no poder que acabou deixando a economia nacional praticamente à beira da insolvência.

**

OI? I – O estado das rodovias públicas federais brasileiras melhorou 24 pontos percentuais, passando de 18,7% com classificação ótimo ou bom em 2004 para 42,7%, em 2016.

**

OI? II – É o que diz o estudo Transporte Rodoviário – Desempenho do Setor, Infraestrutura e Investimentos divulgado na quinta-feira (10), em Brasília, pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).

**

DESCONFIANÇA – As instituições financeiras estão oferecendo ‘tanta esmola’ aos clientes inadimplentes sem, no entanto, apontar o ‘caminho’ para honrar o compromisso sem deixar a família passar fome.

**

DANÇOU I – O juiz Daniel Scaramella Moreira, titular da 7ª Zona Eleitoral de Corumbá, julgou parcialmente procedente denúncia do Ministério Público Eleitoral contra o vereador Irailton Santana (PSDB), o “Baianinho”.

**

DANÇOU II – Baianinho teria realizado transporte irregular de eleitores da Bolívia para Corumbá na eleição municipal de 2 de outubro de 2016, além de compra de votos. Sentença: cassação do diploma de vereador.

**

SÁBIO – Transitando muitíssimo entre todas as tendências políticas de Mato Grosso do Sul, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), não emitiu até agora uma opinião sequer sobre as eleições de 2018.

**

KALHIL GIBRAN – “Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos; e, por estranho que pareça, sou grato a esses professores”.

