Violência Doméstica: casal entra em via de fatos na Rua D no Esperança

Pela terceira vez um casal entrou em vias de fatos, na Rua D, no Bairro Esperança em Chapadão do Sul. Desta vez as agressões foram mais violentas. A mulher identificada como I. estavam, juntamente com seu amásio e um primo, quando começaram a se desentender. Segundo ela, o seu amásio pegou uma faca e tentou esfaqueá-la e para se defender dos dois homens, ele atirou copos que acertaram a cabeças do acusado de agressão.

Os Bombeiros foram acionados e socorreram a mulher ficou ferida no braço e os dois homens com cortes na cabeça, foi levado pela a Policia Militar para atendimento médico e posteriormente encaminhados a polícia.

