Operação da Polícia Civil e Militar prendem três suspeitos de tráfico de drogas em Costa Rica

Uma grande operação da Polícia Civil comandada pelo delegado Alexandro Mendes de Araújo em parceria com a Polícia Militar, retirou das ruas de Costa Rica – MS, quatro suspeitos de praticarem tráfico de drogas no município. Sendo um deles adolescente.

Conforme as informações da polícia, pela manhã a operação foi concentrada no bairro Vale do Amanhecer. Uma jovem de 26 anos ao perceber a ação policial, ingeriu uma porção de entorpecente. Ao verificarem a ficha da garota, constatou-se que a jovem era procurada pela justiça do Estado de Goiás.

Seguindo as diligências, prenderam em flagrante dois jovens e apreenderam um adolescente com dezessete trouxinhas de Crack prontas para comercialização, juntamente com uma porção de maconha, onze smartphones, seis celulares de origem não reconhecida, um simulacro de arma de fogo e uma quantia em espécie de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais).

No dia 17 de abril, os dois autores maiores de idade foram presos ficando na cadeia até a última quinta-feira (10).

Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e corrupção de menores. Todos estão detidos na Delegacia de Polícia Civil à disposição da justiça.

“Graças ao comprometimento e empenho de nossos bravos policiais, quatro delinquentes foram retirados das ruas de nossa querida Costa Rica”, enfatizou o delegado.

