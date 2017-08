Motocross agitará Paraíso das Águas neste dia 19 e 20

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas, Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Coordenação Municipal de Esporte e a FEMEMS – Federação de Motociclismo do Mato Grosso do Sul realizam a 5ª etapa do campeonato estadual de Motocross em Paraíso das Águas (MS).

Um dos eventos mais aguardados do município será realizado nos dias 19 e 20 de agosto de 2017, no recinto do CCPA, com o apoio das secretarias municipais: Planejamento e Fomento ao Desenvolvimento, Infraestrutura Rural e Urbana e Saúde e Câmara Municipal de Paraíso das Águas.

As categorias competidoras serão:

MX-1, MX-2, MX-3, MX-4 E MX-5

MX-NACIONAL, MX-INICIANTE

MX-150cc, MX-65cc e MX-500cc

De acordo com o organizador do evento, coordenador de esportes, Sebastião Rodrigues, é aguardado para este evento um grande público e toda a estrutura e segurança já estão contratados para o evento. “Agradecemos o apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e as secretarias municipais, que sem este apoio, seria impossível trazermos para nosso município um campeonato tão importante como este”, enfatizou.

No dia 19 de agosto os treinos serão livres e no dia 20 de agosto, haverá treinos e competição.

Informações: 67-99921-4468 (Sebastião Rodrigues)

Em 28 de setembro de 2015, foi realizado em Paraíso das Águas a 2ª etapa estadual de Motocross, que contou com um grande público e 74 competidores participaram do campeonato. O evento foi realizado durante as festividades alusivas do aniversário do município.

