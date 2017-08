Homem perde controle do carro e colide em arvore na Av. RS

Por volta das 19 horas, um homem não identificado, trafegava pela Avenida Rio Grande do Sul, sentido Parque União/ Centro, quando no cruzamento da Avenida Minas Gerais, perdeu o controle do carro e colidiu numa arvore de Ipê.

Segundo uma mulher, que estava de bicicleta e que por pouco não foi atropelada, o homem desceu do carro em visível estado de embriaguez e deixou o local.

Os bombeiros foram acionados por populares, mais ao chegar no local não encontrou a vítima, a Policia Militar vai tentar identificar o motorista pela placa do carro.

