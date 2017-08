Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVO MUNDO

Joaquim e Bonifácio acodem Leopoldina. Anna fica atenta a uma carta que Thomas recebe. Bonifácio e Joaquim se prontificam a descobrir quem enviou as cartas para Leopoldina. Anna consegue uma prova contra Thomas. Fred amarra Elvira no mastro do navio. Hugo tenta enganar Germana. Diara pede ajuda a Matias para encontrar Wolfgang. Bonifácio comunica a Dom Pedro que as cartas de Domitila foram entregues a Leopoldina. Joaquim entra na casa de Thomas, e Anna entrega a ele a carta que pegou do marido. Germana informa a Licurgo que eles estão sendo roubados por Hugo. Greta muda a arrumação da casa e afirma a Diara que a casa de Wolfgang agora é dela. Dom Pedro tenta se desculpar com Leopoldina. Sebastião invade o jornal e manda prender Libério.

PEGA PEGA

Antônia disfarça sua preocupação e diz a Júlio que seu receio é por causa do vazamento de gás. Athaíde pergunta a Timóteo se foi ele quem passou a informação da foto do Galaxie para o ladrão do Carioca Palace. Dílson vê a foto de Dom quando criança e percebe a semelhança com seu irmão desaparecido. Dom e Dílson descobrem que são irmãos e combinam guardar segredo até a confirmação do teste. Adriano sente ciúmes de Sabine ao vê-la com Malagueta. Eric surpreende Luiza com uma cena romântica com a presença do cantor Gavin James para promover sua reconciliação com a namorada. Eric aceita o pedido de casamento feito por Luiza. Antônia encontra um comprovante de enterro de Sherlock entre os pertences de Júlio e manda Domênico investigar. Domênico acha a mala de Pedrinho com o dinheiro no túmulo de Sherlock. Júlio se entrega à polícia e confessa ao delegado Siqueira que roubou o Carioca Palace.

A FORÇA DO QUERER

Shirley tenta convencer Cibele a não mostrar o resultado do exame para Ruy. Eurico fica impaciente para saber o que Garcia quer dizer. Silvana perde no cassino, mas não para de jogar. Mira teme que Irene faça algo contra Garcia. Garcia se diverte com a discussão familiar. Garcia anuncia sua decisão, e todos ficam surpresos. Zeca combina com Erica de irem encontrar Jeiza nos Estados Unidos. Cândida implica com Edinalva por causa de Abel. Nonato e Dita se preocupam com Silvana. Zeca avisa a Jeiza que a encontrará em Las Vegas. Ivana fala de seu novo comportamento com o irmão. Ruy reclama de Joyce continuar saindo com Leandro. Dantas tenta disfarçar de Eugênio o interesse por Mira. Heleninha reclama por não ter sido indicada para representar Garcia na empresa. Silvana é impedida de sair do cassino, fica sozinha no local e se apavora. Bibi pensa em Caio. Eurico reclama da ausência de Silvana. Ritinha provoca Zeca. Elvira conversa com Heleninha sobre Garcia. Caio rebate as ironias de Irene. Eurico decide ligar para a polícia para encontrar Silvana.

OS DIAS ERAM ASSIM

NOVELAS DO SBT

NO LIMITE DA PAIXÃO

O QUE A VIDA ME ROBOU

CARINHA DE ANJO

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITES

Uma decisão que Sherazade toma em relação ao seu casamento deixa Onur muito nervoso. Seval enfrenta dificuldades para deixar Kerem e Bennu próximos. Mihriban procura um novo emprego. A decisão que Burhan tomou em relação à sua herança deixa Sherazade chocada. Feride e Betul brigam. Sherazade não sabe se vai convidar Nadide e Burhan para o casamento. Ali Kemal quer se divorciar, mas Fusun não sabe que Yansel está grávida. Gani tem novas soluções para seus problemas financeiros. Melek está confusa ao saber dos sentimentos de Zafer por ela. Seval fica com medo que Kerem faça algo irresponsável.

NOVELAS DA RECORD

OS DEZ MANDAMENTOS

BELAVENTURA

O RICOE LAZARO

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

