Vem aí a Expo Rodeio Show de Chapadão do Céu

A cidade de Chapadão do Céu será palco de um dos melhores rodeios já realizado na região. Será realizado em Chapadão do Céu, de 21 a 24 de setembro a 1ª Expo Rodeio Show.

O Evento terá a presença dos melhores peões de rodeio do Brasil, nas montarias em Touro e Cavalos.

As credencias já estão sendo vendidas no lote promocional por R$ 40,00 até o dia 20 de agosto, depois será R$ 50,00 até o dia 12 de setembro.

A realização do evento será da ASPUMCS e da Prates & Prates Promoções Artísticas, que vão oferecer uma megaestrutura, com camarotes e arquibancadas cobertas.

A abertura no dia 21 será com entrada franca, com show de Athaíde e Alexandre.

No dia 22 – Show com Conrado & Aleksandro

Dia 23 – Show com Kleo Dibah & Rafael

No dia 24 show com Mariana Fagundes- com entrada franca.

