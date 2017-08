Sebrae/MS realiza reunião na prefeitura de Figueirão sobre Planejamento de Compras Públicas

O Sebrae-MS, realizou reunião na quarta-feira (09/Ago), no Gabinete, com o prefeito Rogério, vice-prefeito Fernando, os secretários municipais, contador e gerentes de núcleos da prefeitura, sobre planejamento de compras públicas.

O técnico Cássio Rodrigues, da Agricon Consultoria, empresa terceirizada pelo Sebrae/MS, prestou orientações acerca de como planejar os gastos com as compras governamentais da prefeitura, diversificando essas atividades e priorizando certos setores como o comércio local, MEIs e componentes da agricultura familiar.

Na ocasião, apresentou os dados referentes às Compras Públicas Municipais junto aos pequenos comerciantes locais e também abordou a elaboração do Planejamento Anual de Compras da Prefeitura de Figueirão

Comentários