Prefeitura de Chapadão do Sul e AGEHAB se reuniram para tratar de assuntos referentes a demanda habitacional de Chapadão do Sul

Na tarde de ontem, 10, o gerente de Projetos Urbanos da AGEHAB, Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, Madson Ramão esteve na Prefeitura de Chapadão do Sul para uma reunião sobre um questionário que visa compreender as demandas habitacionais dos municípios do Mato Grosso do Sul.

Representando o Executivo Municipal estavam os secretários: Maria das Dores da Assistência Social, Guilherme Diniz de Governo e Felipe Batista da SEDEMA, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, e servidores municipais relacionados ao assunto.

A AGEHAB informou que está coletando esses dados, pois as últimas informações que o Governo Estadual tem são de 2010, assim, precisam atualizar para atender melhor cada demanda municipal através dos projetos sociais.

Na reunião também foram tratados assuntos referentes as habitações precárias, fundiárias e inadequadas em Chapadão do Sul, tanto na área urbana quando na área rural.

Esta reunião foi mais um passo na plena união entre a Administração Municipal e o Governo Estadual em busca do contínuo desenvolvimento e progresso de Chapadão do Sul.

