PARANAÍBA – Apepar realizará o 4º torneio de pesca esportiva

O 4º torneio de pesca esportiva acontecerá no dia 09 de Setembro, sábado, no Parque Aquático de Paranaíba, todavia na sexta-feira, 08 haverá torneio de arremesso.

Em primeiro lugar a premiação será um barco pontal, um motor Yamaha 15HP e uma carreta Lumaq. Pra o segundo e terceiro colocado o prêmio será um motor Yamaha 15HP. Já o quarto e quinto colocado vão faturar um barco pontal. O sexto, sétimo e oitavo colocado serão contemplados com uma carreta Lumaq. Para o nono colocado o prêmio será um motor elétrico e para o décimo 6 iscas X80.

O torneio será disputado em duas modalidades, dupla e trio. As inscrições são limitadas e poderão ser feitas até o dia 20 de Agosto, na Casa do Pescador, na Avenida Três Lagoas, Nº. 2662, os telefones para contato são (67) 3668:4819, (67) 98107:8108, para dupla custará R$250 e R$350 para trio.

Segundo o presidente da Apepar (Associação de Pesca Esportiva de Paranaíba) Sérgio Poleti o diferencial desteano será a presença da Fish TV. “Além de manter a premiação e o valor das inscrições esse ano nos melhoramos trazendo a Fish TV. Paranaíba será mostrada para a América através do torneio”, pontuou Sérgio.

Paralelo ao torneio, a secretaria de Educação, promoverá um evento nas escolas do município, onde será proposto para alunos a partir do quinto ano, apresentar um trabalho de preservação dos rios de Paranaíba.

Para a secretária de educação Leni Miziara, o momento é de cuidar do Meio Ambiente do município. “A Apepar é nossa parceira já limpou o Espelho D’água duas vezes. Vamos aproveitar esse torneio para trabalhar com nossas crianças”, disse Leni.

Os vencedores de cada escola participarão do torneio 2º torneio de pesca infantil, que acontecerá no mesmo dia, como explica o organizador Homero Arantes. “É uma modalidade diferente a infantil. Mas estamos visando interagir as crianças e desenvolver nelas o gosto e o respeito pelo rio”, explica Homero.

As inscrições para o torneio infantil, podem ser realizadas na Casa do Pescador. Poderão participar crianças de 04 a 12 anos e haverá premiação de brinquedos para todos que participarem. “Nós vamos fazer a mesma premiação para as crianças. Mesmo as que não conseguirem pescar, vão ganhar brinquedos” conclui Arantes.

Segundo o organizador Edivando Quirino, a grandeza do evento mostra a força da pesca enquanto esporte. “Paranaíba merece um evento desse tamanho. Esse ano com a novidade que será a presença da Fish TV o que torna o evento ainda maior” explica Quirino.

A Fish TV é um canal de televisão por assinatura brasileiro dedicado a pesca esportiva. O canal foi lançado em 29 de junho de 2012 em toda América Latina. A programação do canal é 100% sobre a pesca.

