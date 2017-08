Prefeito de Alcinópolis Dalmy é segundo mais bem avaliado do estado com 85,31%

Pela primeira vez na história de Alcinópolis um prefeito tem 85,09% de aprovação, ficando em segundo lugar no ranking, e pela segunda vez o prefeito de Costa Rica Waldeli Rosa (PR), continua em primeiro lugar do Estado com 94,04% de aprovação, consideraram a administração dele ótima ou boa.

A administração de Dalmy realmente está escrevendo uma nova história no município. Seriedade, transparência e aplicação de recursos em obras, são símbolos de sua administração.

Dalmy trouxe de volta o entretenimento aos Alcinopolenses, com apoio as entidades, realização de eventos culturais, esportivos e acima de tudo valorizando o servidor público.

O prefeito Dalmy afirmou, que tudo isso é fruto de um trabalho de pessoas que desejam o melhor para Alcinópolis. Fez questão de ressaltar o apoio dos vereadores e de sua equipe de governo.

No gráfico apresentado pela IPEMS (Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul), o prefeito Dalmy (DEM) tem 85,31% de aprovação – Ótimo-Boa,14.69%-Regular/aprova, Regular/desaprova 0,00% e Desaprovação Ruim/Péssima 0,00%, a pesquisa foi realizada entre 24 de julho e 03 agosto.

