Mais uma conquista para Chapadão do Sul:UFMS anuncia graduação em administração

Na tarde de ontem, 10, a UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, anunciou que o campus de Chapadão do Sul receberá mais um curso: trata-se da graduação em Administração, que será no período noturno e terá ingresso por meio do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio.

A Prefeitura de Chapadão do Sul exalta essa nova conquista para Chapadão do Sul, que agora o município contará com três graduações na Universidade Federal, dando mais oportunidade para os jovens de nosso município e também atraindo ainda mais estudantes para Chapadão do Sul. Além de Administração, o campus sul-chapadense ainda conta com Agronomia e Engenharia Florestal.

O prefeito João Carlos Krug ressalta que esse novo curso trará ainda mais visibilidade para Chapadão do Sul. Ele também parabeniza o professor Fábio Henrique Rojo Baio, diretor do campus Kleber Gastaldi, reitor da UFMS Marcelo Turine, vice-reitora Camila Ferreira Ítavo e a todos os demais envolvidos neste grandioso processo. “Estive final de junho conversando com a vice-reitora sobre as nossas demandas educacionais no ensino superior. Pela conversa, pude ter a certeza que novos cursos viriam. Parabéns a todos, a Prefeitura de Chapadão do Sul e a população sul-chapadense serão sempre gratos”, conclui o gestor.

UFMS em Chapadão do Sul

O Campus de Chapadão do Sul (CPCS), da UFMS, foi implantado em meados 2006, por iniciativa do Reitor Prof. Manoel Catarino Paes ‘Peró’ e, inicialmente, ofereceu o curso de Agronomia.

Por meio da inclusão da UFMS no Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e o incentivo da atual Reitora, Profa. Dra. Célia Maria da Silva Oliveira, foi implantado o curso de Engenharia Florestal no CPCS, sendo que as aulas iniciaram em março de 2010. Acredita-se no potencial florestal do Estado de Mato Grosso do Sul e na demanda por profissionais que atuarão no setor.

Os dois cursos de graduação lotados no CPCS, Agronomia e Engenharia Florestal, são os únicos existentes na UFMS e proporcionam uma sólida formação profissional aos acadêmicos. Além de recursos físicos e humanos qualificados para atingir esta meta, o CPCS está localizado, estrategicamente, na mais importante região agrícola e florestal de Mato Grosso do Sul, denominada Bolsão Sul-mato-grossense. A região facilita a oferta de aulas práticas de extrema qualidade e de estágios profissionalizantes.

