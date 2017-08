Dia do Estudante: Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza todos os estudantes sul-chapadenses

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Educação parabenizam nesta data, 11 de agosto, todos os estudantes de Chapadão do Sul, pelo dia do estudante.

Para a Prefeitura de Chapadão do Sul, todos os estudantes, desde os menores que vão ao ensino fundamental até quem cursa ensino superior ou pós-graduação, merecem todas as felicitações, pois são essas pessoas que serão o futuro de Chapadão do Sul e o futuro do Brasil.

Assim, a Administração Municipal, reitera que somente através da Educação teremos um futuro melhor e mais próspero.

Dia do Estudante

Essa comemoração acontece desde o ano de 1927 e teve como ponto de partida algo que ocorreu cem anos antes, isto é, em 1827, na época do recém-instituído Império Brasileiro. Em 11 de agosto de 1827, o então imperador Dom Pedro I autorizou a criação das duas primeiras faculdades do Brasil, a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, e a Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo.

*Assecom PMCS

