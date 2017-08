Conscientização Ambiental: Alunos da Escola Carlos Drumond de Andrade visitaram a CTR

Na tarde desta quinta-feira, 10, cerca de 90 alunos da Escola Municipal Carlos Drumond de Andrade, do oitavo ano, visitaram a CTR, Central de Tratamento de Resíduos, para conhecerem in loco como funciona todos os processos dos tratamentos de resíduos.

Na oportunidade, o secretário da SEDEMA, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Felipe Batista, adjunto André dos Anjos e o diretor de departamento Amarildo da Silva recepcionaram os alunos e os professores para explicar passo a passo do processo.

Assim, os alunos tiveram a oportunidade de ver desde a separação dos resíduos, passando pelo enfardamento dos materiais, pesagem dos resíduos, tratamento do chorume até o aterramento dos rejeitos.

Os responsáveis pela CTR explicaram o funcionamento de todo processo e sanaram as dúvidas dos jovens, criando uma conscientização ambiental. Os jovens também puderam perceber a importância da CTR em Chapadão do Sul, e porque separar o lixo traz benefícios para o meio ambiente, para vida útil do aterro e para o reaproveitamento dos materiais.

Coleta Seletiva

A SEDEMA reitera que toda população sul-chapadense deve participar da coleta seletiva. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 3562-1821. A SEDEMA está localizada na Av. Quatro, nº 641, sala 04.

Assista o vídeo da coleta seletiva clicando aqui.

Comentários