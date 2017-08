Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

Tato e Aldo brigam. Keyla espera por notícias de Tato e Deco. Tina apoia Anderson, e Samantha observa o casal se beijando. Ellen combina as aulas com Fio. Juca convence Jota a convidar Ellen para jogar com eles. Deco responde a mensagem de Keyla, e ela liga para ele. Ellen sugere a Roney que sua avó trabalhe na lanchonete. Mitsuko critica o clipe de Tina e reclama de seu comportamento. Lica e Tina conversam com Bóris sobre o sistema de segurança do colégio e decidem criar um comitê de alunos para falar com os pais e professores. K2 usa Tato para provocar Keyla. Valdemar vê o hematoma no rosto de Tato e fica preocupado. Tato tenta conversar com Aldo, mas o pai expulsa o filho de casa e pega todo o seu dinheiro

NOVO MUNDO

Thomas manda Nívea chamar Anna para falar com Leopoldina. Quinzinho tenta mostrar a Joaquim o quarto com os segredos de Thomas. Anna conta a Leopoldina que Nívea é a sua aliada. Diara se aconselha com Idalina. Benedita faz um trato com Domitila. Jacira convence as mulheres a lutarem. Piatã conversa com os pistoleiros. Joaquim solicita a Peter que ajude Quinzinho a falar. Anna se despede de Leopoldina. Domitila pede dinheiro a Thomas e entrega algumas das cartas de Dom Pedro a ele. Joaquim informa a Leopoldina que irá visitar Anna. Greta vê dois baús arrumados e acredita que Diara será expulsa de casa. Licurgo decide voltar a cozinhar. Elvira acorda e se assusta ao ver os piratas em volta dela. Bonifácio questiona Dom Pedro sobre o filho que Benedita está esperando. Idalina garante a Cecília e Libério que eles não são irmãos. Wolfgang decide sair de casa. Leopoldina recebe as cartas que Pedro enviou para Domitila e desmaia na frente de Bonifácio e Joaquim.

PEGA PEGA

Antônia pede que Nelito não conte nada a ninguém sobre a investigação. Tânia mente para Luiza ao dizer que Eric e Sandra subiram de mãos dadas no elevador. Douglas avisa a Elias e a Xavier que Domênico gostaria de conversar com eles na delegacia. Douglas diz a Luiza que não quer subir no palco. Douglas fica arrasado ao ser indagado por Luiza sobre Eric e Sandra Helena. Dom convida Dílson para um coquetel do hotel. Luiza pede um tempo para Eric. Sabine aceita o convite de Malagueta para almoçar. Malagueta conta a Maria Pia sobre a briga de Luiza com Eric. Nelito informa a Antônia que eles terão que dormir fora de casa por causa de um vazamento de gás. Júlio convida Antônia para ficar em sua casa e percebe que ela está estranha com ele.

A FORÇA DO QUERER

Zeca fica animado com a possibilidade de Ritinha ser presa e conta para Jeiza. Garcia observa Heleninha e Caio discutindo sobre o tema da reunião em família. Zeca e Jeiza se beijam. Junqueira vê Caio e Bibi se beijando e conta para Heleninha. Bibi confirma a Aurora que a volta de Caio mexeu com ela. Jeiza e Zeca se amam. Jeiza vai com Alan para o aeroporto. Silvana procura Mira e descobre que o endereço dela é falso. Heleninha diz a Bibi para se afastar de Caio. Irene fala para a comparsa se manter afastada do escritório até ela voltar de viagem. Silvana avisa a Dita que irá a um cassino clandestino no subúrbio. Ivana confidencia a Joyce sobre as mudanças que acontecerão com ela. Eugênio questiona Ruy sobre Leandro. Silvana inventa uma desculpa para pegar dinheiro com Eurico. Caio entrega o brinco a Irene e fica intrigado com a resposta dela. Aurora insiste para Bibi dizer a verdade sobre o incêndio para Caio. Bibi reclama de ver Rubinho conversar com uma mulher. Caio se decepciona com Bibi. Começa a reunião na casa de Heleninha. Cibele pega o resultado do DNA de Ruyzinho.

OS DIAS ERAM ASSIM

Renato doa sangue para Lucas. Alice se preocupa ao saber que Vitor doou sangue para o hospital. Rimena se recusa a dizer a Laura o que sente por Gustavo. Dalva se convida para ir ao encontro do grupo de apoio, no hospital. Josias reclama por Natália insistir em ajudar Serginho. Lucas pede para ver Vitor e Alice. Renato vai embora apressado do hospital. Kiki diz a Alice para se preocupar com a recuperação do filho. Renato revela a Gustavo que é pai de Lucas. Leon confessa a Maria que ficou com Rudá. Mascarenhas avisa a Ernesto que encontrou alguém que pode ter provas contra a Construtora Amianto. Dalva presta seu depoimento na primeira reunião do grupo de apoio. Magali conta a Alice que Renato doou sangue para Lucas. Laura tenta acalmar Renato. Gustavo pede para Rimena se afastar dele. Cora teme que a obsessão de Vitor pela esposa o prejudique. Alice confirma a Renato que Lucas é seu filho.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

Maciel telefona para Frida e, ironicamente, pergunta pela saúde de seu filho. Frida, furiosa, diz ao Maciel que o advertiu para que não fizesse nada contra o menino pois é graças a ele que a fortuna dos Vila Real lhe pertence. Maciel responde que a intenção é justamente que ela não fique com nada. Maria Madalena diz ao José Alfredo que está disposta a lutar pela guarda da neta nem que tenha que enfrentar a oposição de Célia. Maciel coloca droga na bebida de Maria Madalena e ela perde os sentidos. Quando Maria Madalena volta a si encontra Maciel em sua cama e ele a faz acreditar que ela insistiu para que tivessem relações. Dr. Edgard informa a Otávio e Ana Cristina que seus respectivos bebês estão fora de perigo. Rogério pergunta a Lucília se ela tem ideia de quem pode ter dito a Leonela que ele a enganava. Leonela responde que só sabe que ela o abandonou pelo Sr. Fernando Vila Real e pergunta quem lhe garante que Ana Cristina não é filha dele e não sua. Maciel, ironicamente, diz a Lucília que ela é uma malvada e que o mais provável é que ela tenha dita a Leonela que Rogério a enganava para poder ficar com ele e com o seu dinheiro. José Alfredo encontra Otávio no hospital e o acusa de ter lhe roubado a sapataria. Otávio pede explicações ao Maciel para esclarecer o episódio da sapataria e ele acusa Tobias de ter agido sem o seu consentimento. Frida diz ao Otávio que se ele não se casar com ela assim que o bebê sai do hospital, vai levá-lo para muito longe. Ana Cristina pede para Otávio que, mesmo que se separem, permita que continue vendo seu filho. Gabriel exige que Frida e Caetana não se metam em sua vida e faz ameaças caso elas insistam em tentar arruinar a sua vida. Dona Josefa aconselha Rogério a ser muito cauteloso ao dar a notícia a Juliana e Ana Cristina de que são irmãs por que talvez mude alguma coisa no bom relacionamento que ela mantém agora.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Macário comenta com o padre Anselmo que não tem certeza que Kevin seja seu filho e está preocupado com a atenção que Sofia está dando a ele. Padre Anselmo o aconselha a não negar a ele o calor de um lar. Montserrat vai até a delegacia visitar Alessandro. Ao ouvi-la lhe confunde com Maira e pede que vá embora. Montserrat pergunta o que aconteceu para agredir José Luiz. Maria, em seu apartamento, tem alucinações com Alessandro. Ao ser libertado, Alessandro pede explicações a José Luiz por ter invadido sua casa na sua ausência. Adolfo se confessa com padre Anselmo e diz ter medo que Pedro Medina faça mal a seus entes queridos. O sacerdote o aconselha a avisar as autoridades mas ele se nega. Carlota e Ezequiel se preparam para sair quando padre Anselmo chega para preveni-los que estão correndo perigo. Alessandro presenteia Montserrat com um carro novo depois que o seu foi pichado. José Luiz chega nesse momento e se depara com o presente.

CARINHA DE ANJO

Dulce Maria encontra a mãe em seus sonhos e decide dar uma vacina nela para que não suma. Fátima diz para Cecília que ela precisa tomar coragem para se declarar. Neste exato momento chega Verônica, que pede desculpa por ter escutado, mas questiona quem precisa se declarar, pois ela está na mesma situação. Nos sonhos, Dulce leva sua amiga, Ana Julia, para conhecer Tereza. Mais tarde, Dulce Maria chega no internato e é recebida com aplausos e uma apresentação musical para a carinha de anjo. Em seguida, Cecília chega ao colégio, pela primeira vez sem o hábito. Haydee vai atrás de Peixoto para pedir uma investigação.

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITE

Gani enfrenta dificuldades financeiras. Kerem descobre quem tentou matar Onur. Burhan toma uma decisão surpreendente sobre sua herança. Yansel passa mal. Onur marca a data do casamento. Kerem fica chateado após a conversa com Sherazade. Bennu desiste da sua relação com Kerem. Onur tem outro crescimento profissional. Ali Kemal deixa sua casa já que Yansel está com complicações em sua gravidez. Feride não consegue evitar o casamento e dá conselhos para Sherazade.

NOVELAS DA RECORD

OS DEZ MANDAMENTOS

Ikeni interrompe a execução aos gritos e diz a Bakenmut que Disebek deu ordens para poupar a vida da hebreia. Disebek disfarça e diz a Moisés que a serva era uma invasora e que poderia atentar contra a vida dele. Moisés se interessa pela investigação e deixa Disebek preocupado com a possibilidade dele descobrir a verdade sobre Joquebede. Tuya alerta Seti sobre a vontade de Ramsés em tornar Nefertari rainha do Egito. Ramsés finge estar entre a vida e a morte. Ele pede ao pai que o deixe escolher sua esposa, caso ele sobreviva. Henutmire fica preocupada ao saber que Moisés se interessou pela história da falsa serva que invadiu o palácio. Miriã se emociona ao reencontrar Joquebede e fica aliviada ao ver que ela está a salvo. Arão se surpreende ao ver que a mãe está viva e a abraça, aliviado e feliz. Arão sugere uma fuga, mas Joquebede e Eliseba dizem que eles não conseguirão sobreviver no deserto. Joquebede diz que Deus intercederá por eles, mas Arão se mostra incrédulo. Moisés nota o nervosismo de Henutmire e Disebek ao perguntar sobre escrava e diz estar desconfiado de que ela era sua mãe de sangue. Henutmire perde as palavras e Disebek acaba mentindo, dizendo a Moisés que sua mãe de sangue está morta. Moisés se conforma com a história e diz que a falsa serva deve ser punida. Henutmire chora aliviada ao ouvir de Disebek que Joquebede está viva e livre. Leila chora sentindo a falta de Bezalel. Ela diz a Abigail que sente medo de que o filho se encante pela vida do palácio e não queira mais voltar para a vila. Arão fica mordido de ciúmes ao perceber que Eldade está interessado por Joquebede. Nefertari flagra Yunet se insinuando para Disebek e fica chocada. Yunet dissimula e diz para a filha que estava perguntando por Ramsés. Judite se nega a ir para a cama com Apuki e ele a esbofeteia, lhe forçando a se deitar com ele. Oficial responsável por guardar a cela de Moisés é condenado à morte por Disebek, fazendo Hur se sentir culpado. Ramsés diz estar melhor e convida Nefertari para um passei no Nilo, alegrando-a. Moisés vê os dois se divertindo juntos e se morde de ciúmes. Hur fica arrasado e diz a Uri que carregará para sempre a culpa pela morte do guarda inocente. Joquebede se recorda de Anrão e diz a Num que ainda tem esperanças de que ele esteja vivo. Gahiji diz a Tuya e Seti que Ramsés parecia bem melhor durante passeio com Nefertari. Seti estranha a recuperação repentina e desconfia que o filho esteja fingindo estar doente. Ramsés finge um desmaio e deixa Nefertari muito aflita. Yunet manipula Moisés e diz que ele pode ter irmãos de sangue que estejam passando por necessidades. Moisés fica perturbado com a ideia de ter uma outra família. Paser não gosta da encenação de Ramsés para conquistar Nefertari e sugere que ele pare. Nefertari entra nos aposentos de Ramsés e o flagra em pé, totalmente revigorado. Moisés conversa com Hur sobre sua origem hebreia e diz que sua mãe de sangue está morta, deixando-o surpreso. Ele pede a Hur que o ajude a encontrar sua família hebreia e o deixa sem saber o que fazer. Nefertari chama Ramsés de mentiroso e o culpa por tê-la enganado sobre sua doença. Ele tenta se justificar, mas Nefertari vai embora e o deixa inconsolável. Hur fica com medo e se esquiva do pedido de Moisés, dizendo que talvez seja melhor não mexer no passado.Ramsés se descontrola e diz a Paser que Nefertari terá que perdoá-lo de qualquer maneira. Nefertari não esconde sua fúria e diz a Yunet que não se casará com Ramsés de jeito nenhum. Abigail alerta Eldade sobre o ciúme que Arão sente de Joquebede. Arão diz a Num que irá sabotar as obras para que Apuki seja castigado pelo rei. Paser pede perdão a Nefertari por ter compactuado com o plano de Ramsés, mas ela o ignora. Joquebede se lamenta para Miriã e diz que gostaria de se aproximar de Moisés. Ela sugere que Miriã se case com Hur e more no palácio para facilitar sua entrada. Miriã fica completamente espantada com o plano da mãe e diz que ela está delirando. Ramsés confessa a Moisés que fingiu estar doente para conquistar Nefertari. Moisés fica bastante decepcionado e diz que ele agiu errado. Ramsés é duro e tenta obrigar Moisés a ajudá-lo a reconquistar Nefertari.

BELAVENTURA

Fasltaff conta a Otoniel que Enrico já foi embora mesmo ferido e voltou para a floresta. Accalon e Enrico procuram pistas do cordão à beira do riacho. Tácitos caminha orgulhoso pela rua, ao lado de Daros e Gregor. Tácitus se sente animado em fazer parte da busca pelo príncipe. Cedric revela a Severo que sempre o apoiou e que não concorda com as atitudes de Otoniel. Pietra o encara com desconfiança. Na masmorra, Bartolion parece atordoado por causa das lembranças.

Bartolion vê algumas imagens entre as rachaduras da prisão e decifra o enigma da caixa. Cedric diz a Severo que Pietra pode ser uma ameaça para os planos deles. Carmona chora bastante ao lembrar de sua mãe. Tácitus se aproxima, assustado, respeitoso. Carmona disfarça o choro. Severo manda chamar Fernão e diz a ele que Cedric já sabe que ele está vivo. Otoniel e Mistral ficam pasmos diante de Enrico e Accalon que diz ter visto Severo na floresta. Jacques ouve tudo sem ser visto. Tiana diz a Gonzalo que eles nunca serão nobres e que deve pensar com cuidado se está disposto a enfrentar tudo pelo amor de Brione. Jacques está furioso diante de Marion e acusa a mãe de ter forjado tudo para que ele se aproximasse do castelo e se tornasse um cavaleiro. Jacques conta a sua mãe que ouviu Enrico dizer que seu pai está vivo. Mistral agradece Accalon por ter socorrido Enrico. Pietra propõe uma aliança a Severo. Severo encara Pietra, que está firme diante dele. Severo diz à Pietra que ela está propondo uma aliança por causa de sua mãe e que ela quer interrogar Cedric porque imagina que os dois tiveram algum contato no passado. Severo diz que Cedric sempre chamou sua mãe de bruxa. Marion está atordoada diante de Jacques, bastante surpresa com a revelação. Severo propõe à Pietra que procure por Bartolion e lhe pareça confusa, arrependida de ter fugido. Bartolion entra com Cedric imobilizado e Otoniel e Enrico se surpreende com o que veem. Corinto observa Solimara mexer um caldo. Corinto tenta provar o caldo, mas Solimara lhe dá uma colherada na mão. Lizabeta tenta conversar com Carmona, sem sucesso. Leocádia conversa com Jacques que está desapontado. Marion acusa Fernão de estar em conluio com Severo. Fernão disfarça. Pietra conta a Biniek que Severo quer que ela engane Bartolion para obter informações da caixa. Biniek diz à Pietra que os dois correm perigo e que serão descartados por Severo assim que ele descobrir informações da caixa. Biniek diz à Pietra que ela deve pedir proteção ao rei, e que Severo é procurado há anos. Pietra fica confusa. Jacques pede a Enrico que fale sobre as suspeitas de seu pai estar vivo. Otoniel lamenta a Bartolion que ele tenha sido levado à masmorra. Lizabeta pede a Enrico que interceda por Jacques e lembra que ele salvou sua vida. Nodier vai até o quarto de Carmona e diz que se Severo estiver vivo, Jacques será acusado de ter participado de uma conspiração. Jacques entra na sala do trono e encosta sua espada no chão e jura fidelidade ao rei, e diz que não sabia de nada sobre o paradeiro de seu pai. Fernão vai até a oficina de Joniel e procura por Gonzalo e pede uma encomenda para fazer uma caixa exatamente igual como a que está no desenho. Bartolion revela a Enrico o mistério que diferencia as quatro caixas lendárias. Enrico fica surpreso ao saber que a chave para a caixa de Pietra está no cordão que ele perdeu. Enrico descobre que Pietra é a mulher que sempre procurou. Bartolion diz que mais do que nunca Enrico precisa encontrá-la. Pietra caminha pela floresta até que se depara com Jacques. Pietra pede que a deixe passar e Jacques diz que só a deixa passar se ela contar onde está Severo.

O RICO E LAZARO

Amitis critica o comportamento do rei. Zelfa estranha o comportamento de Elga. Sammu procura por Nebuzaradã no palácio. O rei humilha Madai. Beroso diz que Malca é de família rica e sugere que Zac se case com ela. Elga tenta disfarçar a tensão perto de Zelfa. Lior zomba de Zac. Irritada com o comportamento de Nabucodonosor, Amitis conversa com a estátua de Marduk. Gadise se desaponta com a frieza de Matias. Zac fala de Malca com Nicolau. Daniel se declara para Lia. Amitis diz temer que o rei volte a se comportar como na juventude. Sammu-Ramat ordena que Darice dê um jeito para matar o bebê de Shamiran. Zac se assusta ao ouvir Elga falar em se casar novamente. Malca se oferece para ajudar Joana. Aspenaz diz para Daniel que o rei condenou Madai à morte. Amitis chega na sala do trono e flagra o rei bêbado prestes a matar o servo.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

