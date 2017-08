Centro de Atendimento da Criança e do Adolescente recebe laboratório de Informática adquirido com emenda parlamentar

A Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou solenidade de entrega de 10 computadores para o Centro de Atendimento da Criança e do Adolescente (CACA). No local foi implantado um laboratório de informática para trabalhar com as crianças, adolescentes e idosos. As aquisições foram realizadas por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Eduardo Rocha, com a intermediação do vereador Marcão.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Adriele Bocalan, no laboratório serão realizadas atividades lúdicas e pedagógicas. “As atividades serão acompanhadas pelos facilitadores de oficinas e supervisionadas pela coordenadora do CACA, a educadora social Nilva Aparecida”, explicou Adriele.

Durante o evento, o vereador Marcão agradeceu o empenho do prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo da Silva, e a parceria do deputado Eduardo Rocha, parabenizando a gestão por realizar um ato público de entrega oficial do laboratório. “Foi a primeira vez que participamos juntos, legislativo e executivo, de um evento assim, demonstrando a união pelo desenvolvimento de Alcinópolis”, disse.

O vereador aproveitou a oportunidade para comunicar que o deputado Eduardo Rocha já garantiu emendas parlamentares para Alcinópolis em 2017. “Só não foi decido em que área será investida está emenda, deixamos para que o prefeito tome esta decisão”, explicou.

Participaram da solenidade de entrega do laboratório de informática o secretário municipal de Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues, o secretário municipal de Obras, Enivaldo Cândido Taveira, o presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, Valdeci Passarinho, e

os vereadores Angelo do Nicola, Alcir do Escritório, Sirlei Rulli e Valter Roniz Dias, além do ex-prefeito de Alcinópolis, Ildomar Carneiro Fernandes. A coordenadora do Centro de Atendimento da Criança e do Adolescente, Nilva Aparecida, e a coordenadora do Centro de Referencia da Assistência Social, Andreia Gomes de Almeida, também participaram da entrega.

Prestigiaram o evento o presidente da Assembleia Legislativa e Mato Grosso do Sul, deputado Junior Mochi, os prefeitos Waldeli dos Santos Rosa, de Costa Rica, e Rogério Rosalin, de Figueirão, vereador Biri Bocalan, de Costa Rica e o secretário municipal de Assistência Social de Coxim, Adenilson Vilalba Freires.

