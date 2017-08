Alcinópolis: Em breve novos pontos turísticos do “PENT” serão apresentados.

Cada dia que passa os pontos turísticos dos municípios de Alcinópolis e Costa Rica está sendo descoberto, esse mês uma equipe de brigadista coordenada pelo senhor Vanderlei, juntamente com a coordenadora regional do IMASUL “Martha Carrijo”, professor Wilson e o vereador Marcão, registraram cachoeiras, lagoas, orquidário da natureza e trilhas no “PENT” Parque Estadual Nascente do Rio Taquari.

O PENT é uma reserva de infinidade de opções para quem está à procura de lazer, caminhada ecológica, observatório de pássaros, o Parque Estadual Nascente do Rio Taquari é o lugar ideal para os amantes da natureza, vários córregos com águas cristalinas, existem 07 trilhas que margeiam as montanhas “canyos” e córregos.

Em breve os visitantes do PENT vão conhecer as histórias dos moradores da região, principalmente do Zé Barbudo.

Orquidário

Cabeceira do Córrego Engano

