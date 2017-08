Acidente na BR 060 mata jovem de 19 anos e deixa duas mulheres feridas

Ribeiro de Souza, 19 anos, moradora da cidade de Paraíso das Aguas, morreu em um grave acidente ocorrido por volta das 15hs30, na BR 060, no trevo de acesso a Indústria IACO, envolvendo um Peugeot e um Ford Ranger. Ela estava no veículo Peugeot, que tinha como condutora a sua mãe, identificada como Mariza. veio a óbito no local. Sua mãe com vários ferimentos foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Chapadão do Sul

e sua mãe Mariza, vinham da cidade de Paraíso, com destino a Indústria da IACO e ao fazer o contorno para adentrar no Trevo, foi atingida pela caminhonete Ford Ranger que vinha no sentindo Chapadão do Sul/Paraíso e que tinha como condutor Nivaldo, filha da empresaria Mara, proprietária do Hotel Aliança. Segundo informações, ele estava indo para Campo Grande com sua mãe. Mara teve ferimentos em sua perna esquerda, enquanto que Nivaldo nada sofreu.

O esposo de Marieli estava trabalhando nas imediações e esteve no local. Inconsolado ele disse que estavam casados há 8 meses

O atendimento as vítimas foram prestadas pelo corpo de bombeiros de Chapadão do Sul, com apoio do socorrista da Cruz Vermelha, equipe de saúde de Paraíso das Aguas e integrantes de uma ambulância da Quali Vida que passavam no local.

